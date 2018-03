SWV-Safferthal begrüßt Renovierungspläne der Berufsschule für das Baugewerbe in Wien

Wiener Modell der Auftragsvergabe unter Berücksichtigung der Ausbildungsmaßnahmen bundesweit übernehmen

Wien (OTS) - Der Vizepräsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Österreich, Baurat h.c. DI Alexander Safferthal, begrüßt die Renovierungspläne der einzigen Berufsschule für das Baugewerbe in Wien. "Das Wiener Bau- und Baunebengewerbe nimmt seine Verantwortung bei der Ausbildung von Lehrlingen sehr ernst. Es ist daher auch notwendig, dass die jungen Fachkräfte die beste Infrastruktur in der Schule vorfinden, um eine ganzheitliche Ausbildung zu garantieren", so Safferthal. Der SWV-Vizepräsident sieht die Renovierungspläne als Anerkennung an die fleißigen Schüler sowie an die Branche.

"Die Ausbildung unserer Fachkräfte ist eine wesentliche Säule des gesamten Gewerbes, umso wichtiger ist es, die besten Voraussetzungen für die Ausbildung im Betrieb, als auch in der Schule zu schaffen", betonte der Bauunternehmer weiter. Gleichzeitig hob Safferthal das Engagement der Stadt Wien in Sachen Lehrlingsausbildung im Baubereich hervor. "Die Lehrlings- und Ausbildungsmaßnahmen werden bei der Auftragsvergabe durch die Stadt Wien berücksichtigt. Das kommt den Klein- und Mittelbetrieben, die ihre Ausbildungsverantwortung wahrnehmen, zu Gute, und fördert die Bereitwilligkeit auszubilden", machte Safferthal deutlich, der diese Maßnahmen begrüßt und die Ausdehnung des Modells auf ganz Österreich fordert. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Österreich

Daniela Fazekas

Pressesprecherin

Tel.: 01 525 45 32

daniela.fazekas @ wirtschaftverband.at

www.wirtschaftsverband.at