Caritas: Unschuldsvermutung muss auch für Asylwerber gelten

Generalsekretär Schwertner im "Standard"-Chat: Kooperation mit Behörden ist "keine Vorverurteilung"

Wien, 31.07.13 (KAP) Für die der Schlepperei verdächtigten pakistanischen Flüchtlinge, die am Dienstag verhaftet wurden, sollte ebenso die Unschuldsvermutung gelten wie für Politiker oder Lobbyisten: Das hat Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien, am Mittwoch im Online-Chat der Tageszeitung "Der Standard" erklärt. Die gestern erhobenen Vorwürfe seien für die Caritas "völlig neu" und man habe den Behörden "volle Kooperation" zugesagt. Eine "Vorverurteilung" sei dies jedoch keinesfalls, stellte der Generalsekretär klar. Besorgt sei die Caritas vor allem darüber, "dass die erhobenen Vorwürfe einzelner schwarzer Schafe zu einem erheblichen Schaden für alle Flüchtlinge in Österreich führen könnten".

Rund um das ehemalige Servitenkloster haben sich in den vergangenen Tagen die Ereignisse überschlagen: Nachdem am Sonntag die Asylstatistik des Innenministeriums veröffentlicht und acht Bewohner auf der Polizeistation festgenommen wurden, fanden am Montag und Dienstag die ersten Abschiebungen statt. Ebenfalls am Dienstag wurden Vorwürfe der Schlepperei laut und es kam zu drei Verhaftungen, "obwohl bereits seit März dieses Jahres Ermittlungen laufen sollen", wie Schwertner betonte. Am Mittwochmorgen durchsuchte die Polizei das Servitenkloster. Caritas-Sprecher Martin Gantner zufolge verlief die zehnminütige Aktion ruhig.

Jeder müsse sich angesichts der Ereignisse der letzten Tage selbst ein Bild machen, ob es sich hier tatsächlich um die seitens der Behörden behauptete "Verkettung von Zufällen" handle, kommentierte Schwertner das Geschehen. Er verwies auch auf die "klaren Worte" von Kardinal Christoph Schönborn, der am Sonntag von einem "traurigen Tag" sprach und die Frage stellte, ob der Zeitpunkt dieser Aktion mit dem Wahlkampf in Verbindung zu bringen ist.

