SOS Mitmensch: Einsatz für Menschenrechte darf nicht kriminalisiert werden

Es braucht mehr Menschen wie Uwe Sailer

Wien (OTS) - SOS Mitmensch verurteilt aufs Schärfste den Versuch der FPÖ, sämtliche Flüchtlinge sowie den Einsatz für deren Menschenrechte zu kriminalisieren. "Wer sich für die Rechte schutzsuchender Menschen einsetzt, leistet einen wichtigen Beitrag, um unsere Welt menschlicher, sicherer und lebenswerter zu machen. Die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, resultieren nicht aus einem zu viel, sondern einem zu wenig an Menschenrechten", so SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak. "Österreich kann sich glücklich schätzen, couragierte Polizisten, wie Uwe Sailer zu haben, die sich gegen Hetze, gegen die Schaffung von Feindbildern und gegen zynische Auswüchse in der Politik aussprechen. Es braucht mehr solche Leute."

