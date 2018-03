Raiffeisen "Nachhaltigkeitswochen" fanden großen Anklang

Wien (OTS) - - Die Raiffeisen Klimaschutz-Initiative (RKI) setzte im Sommer 2013 in Wien gemeinsam mit der SV Group in verschiedenen Raiffeisen Mitarbeiterrestaurants Nachhaltigkeitswochen um - Fokus lag auf der Vielfalt und dem exzellenten Geschmack heimischer Produkte - Für die Mitarbeiter wurde ein Gewinnspiel organisiert - Die SV Group kreierte gemeinsam mit der Bäckerei Felber unter dem Motto "Ein Herz für die Region" ein spezielles Herzweckerl - der Verkaufserlös kam dem Verein "Herzkinder Österreich" zugute

Gerade in der Lebensmittelproduktion ist ein schonender, bewusster Umgang mit unserer Umwelt unabdingbar. Aus diesem Grund haben heimische Lebensmittel und regionale Spezialitäten bei der SV Group in Österreich ganzjährig Saison. Um auch die Gäste in den Raiffeisen Mitarbeiterrestaurants entsprechend zu sensibilisieren, veranstalteten die SV Group und RKI auch heuer wieder gemeinsam die bewährten Nachhaltigkeitswochen. Damit rückten zwei Wochen lang - vom 3. bis 14. Juni - heimische Produkte in den Mittelpunkt. Darüber hinaus kreierte die SV Group gemeinsam mit der Bäckerei Felber für einen guten Zweck ein spezielles Herzweckerl. Der Verkaufserlös kam den Herzkindern Österreich zugute.

Nachhaltiges Engagement praktisch umgesetzt

"Wir möchten mit dieser Aktion den über 5.000 Mitarbeitern der Raiffeisen Unternehmen in Wien die Vorteile regionaler Lebensmittel bewusst machen. Deshalb setzen wir die Nachhaltigkeitswochen in den SV Mitarbeiterrestaurants nun schon seit über fünf Jahren gemeinsam mit der SV Group um", hält Mag. Andrea Weber, RKI-Geschäftsführerin und Leiterin des Nachhaltigkeitsmanagements der RZB-Gruppe fest. "Zwei Wochen lang wurden die Gäste durch spezielle Menüs mit 100 Prozent österreichischen Zutaten und Produktinformationen für verschiedene Nachhaltigkeitsmaßnahmen sensibilisiert. Zum Nachlesen wurde ein Informationsfolder mit den mitarbeiter- und umweltrelevanten Leistungen der RKI und der SV Group sowie Rezeptkarten verteilt."

Neben den regionalen Leckerbissen standen Produktverkostungen der Firmen LGV Frischgemüse, des Biohofs Niedermayer und der Bäckerei Felber auf dem Programm. Das Angebot wurde erstmals um frisch produzierte Green Smoothies erweitert.

Nachhaltigkeitswochen für einen guten Zweck

Rund 15.000 Hauptmahlzeiten werden täglich von der SV Group zubereitet, rund 5.000 davon für Raiffeisen in Wien. "Wir achten dabei besonders auf die Verwendung von regionalen und saisonalen Lebensmitteln und kurze Transportwege. Denn damit garantiert die SV Group nicht nur die Verwendung frischer, kontrollierter Zutaten, sondern unterstützt auch die heimische Landwirtschaft und den schonenden Umgang mit Umwelt und Ressourcen. Möglich ist dies vor allem durch die langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit einer Reihe ausgewählter, österreichischer Lieferanten. So schaffen wir es, rund 70 Prozent des SV Speisenangebotes mit österreichischen Produkten zu decken", erklärt Anita Preiner, Marketing Director der SV Group in Österreich.

Unter dem Motto "Ein Herz für die Region" hat die SV Group in Österreich für den guten Zweck gemeinsam mit der Bäckerei Felber ein Weckerl in Herzform kreiert. Der Erlös des im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen verkauften Gebäcks in Höhe von 3.000 Euro ging an den Verein Herzkinder Österreich. "Die Aktion war ein voller Erfolg", so Ulla Epler, Vertreterin der Organisation. "Wir freuen uns über die große Anteilnahme und die finanzielle Unterstützung. Viele Menschen sind durch diese Aktion in den vergangenen Wochen auf unsere Arbeit für herzkranke Kinder aufmerksam geworden. Jede einzelne Spende hilft uns, betroffene Familien in einer schweren Zeit zu unterstützen."

"Unser Gewinnspiel im Zuge der Nachhaltigkeitswochen hat die Aufmerksamkeit auf diese gemeinsame Aktion noch verstärkt. Zu gewinnen gab es eine mit 150 Euro dotierte Raiffeisen BioCardTM", ergänzt Mag. Andrea Weber. "Die Idee zu dieser einzigartigen biologisch abbaubaren Prepaid-Karte aus Maisstärke stammte aus einem Raiffeisen-internen Ideenwettbewerb und wurde 2012 realisiert."

Die Gewinnerin der BioCardTM, Mag. Eva-Maria Breibert freut sich:

"Die Aktion war eine gelungene Kombination an Information und praktischer Umsetzung für uns Gäste. Wir erhielten täglich beim Eingang zum Mitarbeiterrestaurant einen Menü-Tipp. An den Kassen wurden die Informationsfolder mit der Gewinnspielkarte verteilt. Mir wurde erst dadurch bewusst, wie hoch eigentlich der aus Österreich stammende Anteil der von der SV Group verwendeten Lebensmittel ist. Die BioCardTM ist mir bereits ein Begriff. Ich finde es ist ein wichtiger und innovativer Schritt den Raiffeisen mit der Entwicklung dieser nachhaltigen Prepaid-Karte gesetzt hat. Nachhaltigkeit bedeutet für mich ein bewusster Lebensstil wie zum Beispiel beim Einkaufen auf regionale Lebensmittel zu achten. Daher war auch die Beantwortung der Gewinnfrage kein Problem für mich."

