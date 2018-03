NEOS: Generationengerechtigkeit - Ein Experiment

Ein zu kleines Stück vom Kuchen für die nächste Generation

Wien (OTS) - "Möchtest du ein Stück vom Kuchen?" Diese Frage stellte NEOS am 31.07 den ganzen Vormittag über allen jungen und älteren Passanten, die vor dem Museumsquartier auf der Mariahilferstraße unterwegs waren.

Klar, ein Stück vom Kuchen mochte fast jeder, leider war der kleine Kuchen "für die nächste Generation" schnell aufgebraucht. Vom sechs Mal so großen Kuchen "für Pensionisten" war auch zum Ende der Aktion noch die Hälfte übrig.

"Es geht uns nicht darum, Generationen gegeneinander auszuspielen, aber der Generationenvertrag muss neu verhandelt werden", so Beate Meinl-Reisinger, NEOS Spitzenkandidation für Wien. Die meisten älteren Passanten sahen das genauso und gaben den größten Teil ihres Kuchenstücks gerne an Jugendliche und Kinder ab.

Ein Vorwurf an die zahlreichen Pensionisten mit niedrigen Bezügen war in der Kuchenaktion nicht versteckt. Vielmehr machte NEOS auf die generelle Schieflage im Generationenvertrag aufmerksam: Österreich wendet sechs mal mehr Sozialausgaben für ältere als für jüngere Menschen auf.

Rund 3,6 Milliarden Euro im Jahr sind Österreich seine Hochschulen wert. Bald über 10 Milliarden Euro pro Jahr wenden wir allein für Beamtenpensionen auf und rund 8 Milliarden Euro müssen wir bereits jährlich an Zinsen zahlen. Zukunftsorientierung sieht anders aus. So sahen es auch die älteren Passanten. Im Gespräch mit den Wiener NEOS Kandidatinnen und Kandidaten Beate Meinl-Reisinger, Niko Alm, Michael Pock und Claudia Gamon bewiesen fast alle, dass sie zugunsten der Generation ihrer Enkel zum Verzicht bereit wären.

Nur ein Herr im gehobenen Alter suchte aus einem Missverständnis heraus die Auseinandersetzung mit Beate Meinl-Reisinger. "Ihr machts also offenbar im Wahlkampf auch hauptsächlich Geschenke an Pensionisten. Danke, aber ich brauch nicht so viel. Schauts doch bitte, dass für die Jungen nächstes Mal auch mehr da ist."

Rückfragen & Kontakt:

Astrid Wolfram

presse @ neos.eu

T.: 0676 7743000