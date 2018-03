FP-Mahdalik: Autofahrer-Umfrage - Nummerntafeln gegen Rad-Rambos gefordert

FPÖ-Vorschlag endlich aufgreifen

Wien (OTS) - Die Umfrage einer großen Versicherungsgruppe unter 2.000 Autofahrern mit dem alles andere als überraschenden Ergebnis, dass "Radfahrer, die sich nicht um Verkehrsregeln kümmern, am gefährlichsten sind" bestärkt die Wiener FPÖ in ihrer langjährigen Forderung, dass Fahrräder mittels Nummerntafeln endlich auch identifizier- und so einem Besitzer zuordenbar gemacht werden sollen. "Nur so können rücksichtslose Radfahrer, die eine ganze Gruppe von Verkehrsteilnehmern in Verruf bringen, in die Schranken gewiesen und jetzt an der Tagesordnung stehende Fahrerfluchtdelikte minimiert werden", sagt der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Mit Nummerntafeln für Fahrräder und einer Versicherungspflicht für Fahrradbesitzer könnten unsere Straßen wieder ein großes Stück sicherer werden. SPÖ, ÖVP und Grüne sollten ihre Blockadehaltung in dieser Sache daher aufgeben und auch an Fußgänger und Autofahrer denken", fordert Mahdalik. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747