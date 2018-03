Mitterlehner begrüßt Strompreissenkung des Verbund

Verbund gibt gesunkene Großhandelspreise an Konsumenten weiter und macht damit das Leben leistbarer

Wien (OTS/BMWFJ) - Wirtschafts- und Energieminister Reinhold Mitterlehner begrüßt die Senkung der Strompreise durch den Verbund. "Damit trägt der Verbund dem Umstand Rechnung, dass die Großhandelspreise in den letzten Jahren um 30 Prozent gesunken sind und die Margen im Vertrieb gestiegen sind", sagt Mitterlehner zur heutigen Ankündigung des Unternehmens. "Das bringt Bewegung in das Marktgeschehen, wird den Wettbewerb verstärken und den Konsumenten niedrigere Strompreise bringen."

"Wir verstärken schon jetzt den Wettbewerb mit dem elektronischen Anbieterwechsel, erweitern die Kundenrechte und wollen die Transparenz erhöhen. Denn mehr Wettbewerb macht das Leben leistbarer. Bisher wechseln in Österreich deutlich weniger Konsumenten den Anbieter als etwa in Deutschland oder in den Niederlanden. Das soll sich unter anderem durch die Ankündigung des Verbund ändern", so Mitterlehner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at