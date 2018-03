Rossmann zu Tax Freedom Day: Solche Berechnungen sind grober Unfug

Grüne: Mit Steuergeldern werden unter anderem Schulen, Krankenhäuser und öffentlicher Verkehr finanziert - dies kommt allen zugute

Wien (OTS) - Alljährlich wird der erste Tag des Jahres errechnet, an dem die durchschnittliche SteuerzahlerIn ihr Einkommen nicht mehr zur Zahlung von Steuern und Abgaben verwenden muss. Heuer fällt dieser so genannte "Tax Freedom Day" auf den 31. Juli. "Dieser Tax Freedom Day ist ein völliger Unfug, weil solche Rechnungen suggerieren, die Steuergelder würden in einem großen Loch verschwinden", meint Bruno Rossmann, europapolitischer Sprecher der Grünen. "In Wahrheit werden damit öffentliche Leistungen finanziert, von denen alle ÖsterreicherInnen profitieren. Etwa Schulen, Krankenhäuser, öffentlicher Verkehr, aber auch das marode Bankensystem, dessen Sanierung uns schon Milliardenbeträge gekostet hat."

Und weil den ÖsterreicherInnen laut diesen Berechnungen erst ab morgen etwas im Geldbörsel bleibt, fordert Finanzministerin Maria Fekter eine steuerliche Entlastung durch einen Freibetrag von 7.000 Euro jährlich pro Kind. Dieser Steuerfreibetrag wirkt sich so aus, dass eine gut verdienende Familie mit zwei Kindern 7.000 Euro netto im Jahr erhält, eine teilzeitbeschäftigte Alleinverdienerin mit zwei Kindern hingegen gar nichts.

Fekter's Vorschlag belastet das Budget trotzdem mit rund 4,5 Mrd Euro. Rossmann fordert die Finanzministerin daher auf, ihre Finanzierungsvorschläge auf den Tisch legen, damit die SteuerzahlerInnen wissen, wer diese Rechnung nach der Wahl begleichen soll.

"Diese vermeintliche Leistungs- und Steuergerechtigkeit ist ein Hohn, wenn gleichzeitig die extrem ungleich verteilten Vermögen de facto unversteuert sind und die ganz großen Vermögen in steuerprivilegierten Privatstiftungen geparkt werden", betont Rossmann.

Die 30 Milliarden an Erbschaften, die jährlich übertragen werden, fallen vorwiegend bei den reichsten 10 Prozent der privaten Haushalte an. Rossmann fordert daher eine stärkere Besteuerung der Vermögen durch die Einführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer für die hohen Vermögen über 500.000 Euro und eine Reform der Grundsteuer. Teile davon sollen die unteren Einkommen entlasten.

