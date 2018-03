Bundeskanzler Faymann zu Wohnen: Konsumentenrechte stärken und Wohnbau fördern

Investitionen in Bauwirtschaft schafft Arbeitsplätze - Forderung nach Zweckbindung der Wohnbauförderung

St. Pölten (OTS/SK) - "Besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, in den geförderten Wohnbau zu investieren und die Konsumentenrechte im privaten Wohnsektor zu stärken." Das betonte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Mittwoch, beim Besuch einer Wohnhausanlage der Allgemeinen gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft St. Pölten. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der SPÖ Niederösterreich und Bürgermeister von St. Pölten Matthias Stadler nahm Faymann im Anschluss zum Thema "Konjunkturpaket Wohnen" Stellung. "Gerade der geförderte Wohnbau dient als Korrektiv zu den immer stärker steigenden Privatwohnungsmieten", sagte Faymann. Das beschlossene Konjunkturpaket für den Wohnbau dient dazu, die Mieten durch ein höheres Angebot an Wohnungen zu senken und die Wirtschaft anzukurbeln. ****

Die Bundesregierung hat mit dem Konjunkturpaket eine wichtige Grundlage gelegt, um den Motor der Bauwirtschaft für die nächsten Jahre zu stärken. Mit der Erhöhung der Mittel können in den nächsten Jahren 14.000 zusätzliche Wohnungen gebaut werden - davon rund 2.360 Wohnungen alleine in Niederösterreich. "Gerade im Wohnbau werden viele kleine und mittlere Betriebe gestärkt", sagte der Bundeskanzler. Das nütze dem Land und den Familien. Und dies sicherzustellen sei Aufgabe der Politik, so Faymann.

Eine weitere Forderung neben der Stärkung der Konsumentenrechte und einem faireren Mietrecht, ist die Wiedereinführung der Zweckbindung für die Wohnbauförderung. "Nur so kann sichergestellt werden, dass die Wohnbauförderungsmittel auch tatsächlich im Wohnbau ankommen", betonte Faymann. Im Mietrecht sollen Zu- und Abschläge für den Mieter künftig besser kontrollierbar werden. Im Anschluss an die Pressekonferenz konnten sich Faymann und Stadler bei der Besichtigung einer Wohnung von den Vorzügen des geförderten Wohnbaus selbst ein Bild machen. (Schluss) mis/pp

