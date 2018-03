Stadler/Faymann: Wir brauchen mehr leistbare Wohnungen

Konjunkturpaket bringt 2.360 Wohnungen mehr für Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - "Wohnen muss für die Menschen leistbar sein und darf nicht zur sozialen Frage werden", so der gf. Vorsitzende der SPÖ NÖ und Bürgermeister von St. Pölten, Mag. Matthias Stadler, heute in einem gemeinsamen Pressegespräch mit Bundeskanzler Werner Faymann in einer neu errichteten Wohnungsanlage in St. Pölten: "In den vergangenen Jahren ist vor allem im Bereich der privaten Mietwohnungen der Mietpreis deutlich stärker als die Inflation gestiegen. Um dem entgegenzuwirken, soll das Angebot mit geförderten Wohnungen deutlich erhöht werden."

In diesem Zusammenhang weist Stadler darauf hin, dass es ihm gelungen ist, im Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP NÖ zu vereinbaren, dass wesentlich mehr Förderungen für den großvolumigen Wohnbau zur Verfügung stehen - in einem Ausmaß von jedenfalls 2.500 Wohnungen jährlich. Dazu werden im Rahmen des von Bundeskanzler Werner Faymann initiierten Konjunkturpaketes österreichweit 14.200 Wohnungen geschaffen, 2.360 davon in Niederösterreich - zusätzlich zu den im Arbeitsübereinkommen vereinbarten 2.500 Wohnungen. Durch die Wohnbauoffensive des Bundeskanzlers werden 56.000 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert und es entsteht ein Wachstum des BIP um bis zu 0,8 Prozent. "In Wohnraum zu investieren stärkt den Standort und sorgt für leistbares, hochwertiges Wohnen. Ich will, dass möglichst viele dieser neuen zusätzlichen Wohnungen jungen Menschen und jungen Familien zu Gute kommen und deren Bedürfnissen entsprechen", erklärt Bundeskanzler Werner Faymann.

"Gerade junge Menschen brauchen Startwohnungen, um in ein geregeltes, selbstständiges Leben zu finden", unterstützt Stadler das Konjunkturpaket und die Wohnbauoffensive: "Nur wenn junge Menschen entsprechende Rahmenbedingungen und eine gute Infrastruktur vorfinden, bleiben sie in Niederösterreich und wandern nicht ab. Deshalb hat die Stadt St. Pölten bereits Baurechtsgründe ausgewählt, die für 'Junges Wohnen' geeignet sind und dem Land NÖ angeboten werden können - diese könnten für einen symbolischen Euro zur Verfügung gestellt werden, was sich positiv auf die Mieten auswirken würde."

