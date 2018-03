ORF III mit "John F. Kennedy - Tatort Dallas" und "Platoon" im Rahmen des "kult.Filmsommers" mit Robert Dornhelm

Am 1. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 1. August 2013, präsentiert Robert Dornhelm wieder den "kult.Filmsommer" in ORF III mit internationalen Meisterwerken und kultigen Geheimtipps. Vor jedem Film gibt es ein spannendes Gespräch zwischen Robert Dornhelm und ORF-III-Filmexpertin Denise Feldmann, in dessen Rahmen der Starregisseur eine kompetente Einführung in den Film gibt und das ORF-III-Publikum wissen lässt, warum sich dieser Film mit dem Prädikat "Kultfilmklassiker" schmücken darf.

Um 20.15 Uhr eröffnet der Film "John F. Kennedy - Tatort Dallas" aus dem Jahr 1991 den "kult.Filmsommer"-Abend - Oliver Stones' vieldiskutiertes, opulent in Szene gesetztes Verschwörungstheoriespektakel über die bis heute nicht vollständig geklärte Ermordung des Präsidenten, prominent besetzt mit Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Jack Lemmon und Walter Matthau.

John F. Kennedy, der jüngste ins Amt gewählte Präsident der USA, wird von mehreren Schüssen niedergestreckt. In Windeseile präsentiert das FBI der schockierten Öffentlichkeit einen Täter, den Einzelgänger Lee Harvey Oswald. Zwei Tage später wird er von Jack Ruby erschossen. Die mit der Klärung des Falls beauftragte Warren-Kommission kommt zu dem Schluss, dass Oswald der alleinige Täter war. Staatsanwalt Jim Garrison zweifelt die Theorie an und macht sich mit seinem Team daran, das Mordpuzzle selbst zu lösen. Obwohl Zeugen wie Fliegen unter merkwürdigen Umständen sterben, deckt Garrison ein Komplott auf, an dem CIA, FBI, die Mafia und Präsident Johnson gleichsam beteiligt sind.

Um 23.25 Uhr folgt Oliver Stones' vierfach Oscar-prämierter Kriegsfilm "Platoon" über die katastrophalen Auswirkungen des Vietnamkriegs, ein polarisierender, wegweisender Film der 80er Jahre mit Charlie Sheen, Willem Dafoe und Forest Whitaker.

Der idealistische Chris hat sich freiwillig zum Kampfeinsatz nach Vietnam gemeldet. Unter Leitung der rivalisierenden Unteroffiziere Barnes und Elias kämpft sein Platoon schlecht motiviert gegen einen scheinbar unbesiegbaren Phantomfeind und erleidet die schlimmsten Verluste durch Planspiele unfähiger Schreibtischtäter. Als die Nordvietnamesen zur Tet-Offensive schreiten, bleibt von seiner Einheit wenig übrig. Im allgemeinen Chaos rächt er sich an dem sadistischen Sgt. Barnes. In dem Film spielen Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen, Francesco Quinn, Forest Whitaker, Kevin Dillon, John C. McGinley, Richard Edson und Keith David.

