Haimbuchner zu Horner: Nicht alles, was man sich wünscht, stimmt auch

SPÖ "zaubert" täglich neuen Wohnbau-"Experten" aus dem Hut - Sozialistische Experten für Luftschlösser und Wolkenkuckucksheime

Linz (OTS) - Klare Worte findet der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner in Richtung SPÖ-Landesgeschäftsführer Horner: "Nicht alles, was man sich wünscht, stimmt auch. Offenbar "zaubert" die SPÖ jeden Tag einen neuen Wohnbau-"Experten" aus dem Hut. Angesichts der fraglichen Fachkenntnis der Genossen ist es mehr als im Interesse der Bürger in Oberösterreich, dass die SPÖ diesem wichtigen Ressort nicht mehr vorsteht. Das Einzige, was die Genossen mit ihren Wortspenden erkennen lassen: Sie sind Experten für Luftschlösser und - allenfalls - Wolkenkuckucksheime." ****

Haimbuchner bringt dem neuen sozialistischen Wohnbau-"Experten" Zahlen und Fakten zur Kenntnis: In Oberösterreich liegt der Quadratmeterpreis im Erstbezug im geförderten Wohnbau bei maximal (!) 3,65 Euro. Mit einer Gesamtbauleistung von 6.612 Wohneinheiten liegt unser Land im Bundesländervergleich nach Wien an der Spitze. "Wir haben zudem die höchste Förderquote. Auch die Wohnbaurate ist weit über dem Bundesschnitt. Und ganz nebenbei: Wir sichern durch die kürzlich beschlossene Erhöhung der Baukostenobergrenzen auch noch tausende Arbeitsplätze in der oberösterreichischen Bauwirtschaft", so der freiheitliche Wohnbaulandesrat in Richtung des SPÖ-Landesgeschäftsführers. Darüber hinaus sei die Wohnbeihilfe in Oberösterreich im Bundesländervergleich nach wie vor mit Abstand am Höchsten. "Und all das wird mit weniger Budget umgesetzt und ermöglicht als dies die sozialistischen Vorgänger im Wohnbauressort des Landes zur Verfügung hatten", schloss Haimbuchner. (schluss) bt

