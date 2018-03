ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der Basketball-EM-Quali, vom Tennis in Kitzbühel und von der Schwimm-WM Barcelona 2013

Am 1. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 1. August 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Tennis-bet-at-home-Cup in Kitzbühel um 11.55 Uhr, von der FINA Schwimm-Weltmeisterschaft Barcelona 2013 um 18.00 Uhr und vom Herren-Basketball-EM-Qualifikationsspiel Österreich - Luxemburg um 20.15 Uhr, Folge 8 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 11.25 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.15 und 22.30 Uhr.

Der bet-at-home-Cup Kitzbühel 2013, das größte Sandplatzturnier in Österreich, startete mit dem besten Cut-off der vergangenen neun Jahre. Im vergangenen Jahr setzte sich im Einzelfinale der Niederländer Robin Haase gegen den als Nummer eins gesetzten Philipp Kohlschreiber mit 6:7, 6:3 und 6:2 durch.

ORF SPORT + überträgt bis 3. August täglich live aus Kitzbühel. Kommentator ist Oliver Polzer, Kokommentator Stefan Koubek.

Acht Tage lang (28. Juli bis 4. August) geht es bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in der Olympiastadt Barcelona um Titel und Medaillen. Mit dabei: das OSV-Schwimm-Quartett Lisa Zaiser (Kärnten), Caroline Reitshammer (Tirol), David Brandl (Oberösterreich) und Jakub Maly (Burgenland). ORF SPORT + überträgt täglich bis 4. August jeweils von 18.00 bis 20.15 Uhr live aus Barcelona. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Mirna Jukic.

Für Österreichs Herren-Nationalteam beginnt die "Mission 2015" mit dem Match gegen Luxemburg am 1. August. Die Chance ist historisch, das Ziel ist klar definiert. Österreichs Basketball-Herren wollen erstmals seit 1977 wieder zu einer EM-Endrunde. Insgesamt 13 Nationen spielen in der Vorqualifikation um einen Platz bei der Europameisterschaft in der Ukraine im Sommer 2015. Die ÖBV-Auswahl, die aufgrund der sehr guten Ergebnisse des vergangenen Sommers gemeinsam mit Bulgarien, Estland und Ungarn im ersten von vier Töpfen gesetzt war, wurde in Gruppe C mit der Schweiz, Luxemburg und Dänemark gelost. Kommentator ist Michael Guttmann.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 31. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at