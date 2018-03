Grüne Wien: Nerven bei der FPÖ liegen offensichtlich blank

Wien (OTS) - "Die Hitze ist sehr groß, aber selbst abgesehen davon müssen bei der FPÖ die Nerven besonders blank liegen. Dies ist angesichts der bevorstehenden Nationalratswahl durchaus verständlich. Weil die FPÖ kein Thema hat, muss nun die Wiener Bevölkerung für die Panikmache herhalten. Das ist abzulehnen und entschieden zurückzuweisen", betont der Pressedienst der Grünen Wien anlässlich der heutigen Äußerungen der FPÖ zur Mariahilfer Straße.

"Die FPÖ hat genug in diesem Wahlkampf zu erklären, angefangen bei den nicht abreißenden Korruptionsskandalen rund um ihre Kärntner Filiale. Tief, tiefer, FPÖ. Aber wie in jedem Wahlkampf war auch in diesem nichts anderes zu erwarten".

