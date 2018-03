Korun zu Abschiebungen: Hat Häufung "günstiger Zufälle" mit Wahlkampf zu tun?

Grüne: Ausbeutung von Schutzsuchenden ist klar zu verurteilen

Wien (OTS) - Die gestrigen Festnahmen wegen Verdachts der Schlepperei und ihr Zeitpunkt auf dem Höhepunkt der Abschiebungen von acht Servitenklosterflüchtlingen kamen für alle überraschend.

"Selbstverständlich ist es zu verurteilen, wenn aus der Not und Verfolgung von Menschen Kapital geschlagen wird. Wir werden die Klärung der Vorwürfe seitens der unabhängigen Justiz abwarten, wie das in jedem strafrechtlichen Verfahren der Fall ist. Gleichzeitig ist vor einer Pauschalkriminalisierung von Schutzsuchenden zu warnen, wie das die FPÖ tut und damit alle Asylwerber im Kloster zu Betrügern erklärt", betont Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen. "Und Innenministerin Johanna Mikl-Leitner wird sich vor ihrer Verantwortung nicht drücken können, sollte den abgeschobenen Pakistani tatsächlich etwas zustoßen, weil die österreichischen Behörden die Gefahrenlage völlig falsch eingeschätzt haben", sagt Korun.

Für Korun ist an den derzeitigen Vorfällen vieles erstaunlich: "Warum hat die Kriminalpolizei, die laut eigener Aussage seit März gegen mutmaßliche Schlepper ermittelt und erst jetzt - auf dem Höhepunkt der Abschiebungen und der Kritik am Vorgehen der Innenministerin -zugeschlagen? Hat man also fünf Monate lang der vermuteten Schleppung von Menschen zugesehen? Was bedeutet es, dass die Festnahmen just an dem Tag, an dem die verbliebenen der acht Schubhäftlinge abgeschoben wurden und auf dem Höhepunkt der Proteste gegen diese Abschiebungen, stattfanden? Und was bedeutet es, dass mit der Meldung dieser Verhaftungen praktischerweise das wirkliche Thema - Abschiebungen von Menschen in ein hochexplosives Land mit Terrorwarnungen- faktisch in den Hintergrund gedrängt wird? Diese Fragen stellen sich fast von selbst."

