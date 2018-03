Gudenus: Schlepper - Asylbetrüger müssen zehntausende Euro an Steuergeldern zurückzahlen

Behörden müssen hart durchgreifen

Wien (OTS) - "Falls sich die von SPÖ und Grünen ausgiebig bemitleideten Asylbetrüger tatsächlich als Nebenerwerbs-Schlepper die Taschen bis an den Rand gefüllt haben, müssen sich Republik Österreich und Stadt Wien jeden Euro, den die pakistanischen Superstars der Gutmenschen-Szene dem Steuerzahler durch Grundversorgung, Taschengeld, Krankenversorgung, Bekleidung, Anwaltskosten usw. aus der Tasche gezogen haben, zurückholen", fordert der Wiener FPÖ-Klubobmann und stv. Bundesobmann Mag. Johann Gudenus. Es kann nicht sein, dass sich die Schlepper-Mafia mit unseren Steuergelder krumm und bucklig verdient, während in Österreich über 1 Mio. und allein in Wien 300.000 Menschen an oder unter der Armutsgrenze leben müssen. "Wenn die zu Unrecht bezogenen Steuergelder bei den ach so armen Schleppern nicht mehr eintreibbar sein sollten, müssen halt SPÖ, Grüne, NGOs und die sattsam bekannten Profiteure der florierenden Asyl-Industrie für ihre Helden gerade stehen", so Gudenus. (Schluss)mit/lus/tig

