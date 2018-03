Leitl: "Erst jetzt arbeiten wir für uns. Staat muss mit Steuergeld ordentlich wirtschaften"

Wirtschaftskammer verwahrt sich gegen weitere Erhöhung der Steuer- und Abgabenbelastung - Entlastung und Erneuerung muss das Ziel sein

Wien (OTS/PWK551) - "Einen Großteil des Jahres arbeiten wir in Österreich rein für Steuern und Abgaben. Wir zahlen bereits genug Steuern - jetzt muss der Staat ordentlich wirtschaften", so Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl anlässlich des für heute, Mittwoch, ausgerufenen "Tax-Freedom-Days".

"Die Steuer- und Abgabenbelastung in Österreich ist bereits hoch genug. Mit diesen Mitteln muss der Staat auskommen. Jegliche zusätzlicher Belastung der Leistungsträger im Land - ob in Form einer als 'Reichensteuer' getarnten Mittelstandssteuer oder durch noch höhere Lohnnebenkosten - wird von der Wirtschaft vehement abgelehnt. Das wäre Gift für Wachstum und Arbeitsplätze in Österreich", so der WKÖ-Präsident. "Wir brauchen mehr Netto vom Brutto für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das geht aber nur über Entlastung und Erneuerung, nicht über Belastung und neue Steuern." (SR)

