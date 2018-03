SPÖ nimmt VSStÖ-Forderung nach Öffi-Freifahrt ins Wahlprogramm auf

Eine österreichweite Öffi-Freifahrt bedeutet eine große finanzielle Entlastung für alle in Ausbildung

Wien (OTS/SK) - "Dass unsere Forderung nach einer österreichweiten Öffi-Freifahrt für alle in Ausbildung sich nun auch im Entwurf des Wahlprogramms der SPÖ, das am Samstag beschlossen wird, wiederfindet, ist sehr erfreulich und zeigt, wie wichtig es ist, hartnäckig zu bleiben", so die Vorsitzende des Verbands sozialistischer Student_innen Jessica Müller. ****

Seit Jahren schon macht der VSStÖ auf die unverhältnismäßig hohe finanzielle Belastung von Jugendlichen in Ausbildung aufmerksam. Im Speziellen die hohen Kosten für Mobilität verbrauchen einen großen Teil des oft kleinen Budgets. Dies betrifft vor allem jene, die zum Ausbildungsplatz pendeln oder am Wochenende lange Strecken nach Hause fahren.

"Viele Jugendliche geben über 1.000 Euro pro Jahr für öffentliche Verkehrsmittel aus. Eine Freifahrt bedeutet eine starke finanzielle Entlastung. Mobilität wäre dann endlich kein Luxus mehr", so Müller abschließend. (Schluss) sn

