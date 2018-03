Rauch begrüßt Schwenk von SPÖ-Zentrale hin zur Rechtsstaatlichkeit

Gilt nun die Linie der SPÖ-Zentrale oder die von SPÖ- Präsidentin Prammer? – Rechtsstaat muss Rechtsstaat bleiben

Wien, 31. Juli 2013 (ÖVP-PD) ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch begrüßt den "Schwenk der SPÖ-Zentrale hin zur Rechtsstaatlichkeit." Die SPÖ-Zentrale hat zwar ganze vier Tage gebraucht, um sich als Regierungspartei daran zu erinnern, dass auch sie in einem Rechtsstaat lebt. "Offen ist nur die Frage, ob die Linie von

Norbert Darabos nun in Stein gemeißelt ist, oder sich doch Parlamentspräsidentin Prammer oder aber die Wiener SPÖ durchsetzt. Aus jeder dieser SPÖ-Teile gibt es unterschiedliche Wortmeldungen. Für die Österreicherinnen und Österreicher wäre es sicher spannend zu erfahren, welche Linie die SPÖ tatsächlich vertritt. Entscheidend ist, auf welcher Seite die SPÖ steht: Auf der des Rechtsstaates, oder der des Willkürstaates. Bei sovielen unterschiedlichen Linien wie derzeit wirkt die SPÖ eher wie ein verhedertes Spinnennetz." Für die ÖVP ist klar, so Rauch abschließend: "Egal, wie weit ein Wahlsonntag entfernt liegt: Weder zwei Monate, noch zwei Wochen und auch nicht zwei Tage vor einem Wahltag darf es dazu kommen, dass derart sensible Themen von

rechten Hetzern und linken Träumern missbraucht werden. Die Regierungspartei SPÖ wäre demnach gut beraten, raschest eine gemeinsame Linie zu finden – und diese der Öffentlichkeit dann auch mitzuteilen." ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch