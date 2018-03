ÖGB-Oberhauser: Steuersystem gerechter machen!

Nur solidarische Finanzierung sichert Zugang zu Sozialsystem unabhängig von der Höhe des Einkommens

Wien (OTS/ÖGB) - "Wir stehen zu unserem Sozialsystem, das die Menschen in Österreich besser durch die Krise gebracht hat als in anderen Ländern. Und wir stehen auch zu unseren öffentlichen Dienstleistungen und zur Daseinsvorsorge, die es ermöglichen, dass alle Menschen unabhängig von der Höhe ihrer Einkommen Zugang zu diesen Leistungen haben. Nur mit einer solidarischen Finanzierung ist das garantiert", sagt ÖGB-Vizepräsidentin Sabine Oberhauser.

"Was hilft es den Menschen, wenn sie nur mehr Netto vom Brutto im Geldbörsl haben, sich aber beispielsweise dann die private Gesundheitsvorsorge, private Pensionsvorsorge oder den Zugang zu medizinischer Versorgung nicht mehr leisten können, weil das Sozialsystem zu Tode gespart wurde", kritisiert Oberhauser jene, die die Menschen damit blenden wollen, indem sie ihnen verheimlichen, dass sie Milliarden in den Bereichen Pensionen und Gesundheit einsparen wollen: "So ist das mehr Netto vom Brutto als Forderung des ÖGB nicht gemeint", stellt Oberhauser klar.

"Wir brauchen beides: eine Lohnsteuersenkung für ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen und die finanzielle Sicherung unseres Sozialsystems. Dazu brauchen wir einen gerechten Anteil von den Reichen zur Finanzierung unseres Staatshaushalts", fordert Oberhauser. "Wer dieses Mindestmaß an Verteilungsgerechtigkeit in Frage stellt, stellt den Zusammenhalt unserer Gesellschaft in Frage, die Sicherheit und den sozialen Frieden."

"Wir fordern: Runter mit der Lohnsteuer, rauf mit den Nettolöhnen und Sicherung unseres Sozialsystems unter anderem mit Vermögenssteuern auf internationalem Niveau", sagt Oberhauser.

