Freitag, 2. August: SPÖ lädt zum BürgerInnenkonvent um 18 Uhr

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ lädt kommenden Freitag, 2. August 2013, um 18 Uhr zur Abschlussveranstaltung der BürgerInnendialoge in die MetaHall in Wien. Zehn BürgerInnenforderungen aus den Dialogen, die die SPÖ in den vergangenen Wochen geführt hat, werden dem Bundeskanzler und den SPÖ-Regierungsmitgliedern präsentiert. Diese fließen ins Wahlprogramm ein, das am 3. August beim SPÖ-Bundesparteirat beschlossen wird. ****

Zeit: Kommenden Freitag, 2. August 2013, 18 Uhr

Ort: METAstadt, Dr. Otto Neurath Gasse 3, 1220 Wien

(Anfahrtsplan unter http://www.metastadt.at/wegweiser)

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten. Akkreditierung bitte im SPÖ-Pressedienst per E-Mail an: Michaele.Pavelka @ spoe.at oder unter Tel.: 01/53427-275 (Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum