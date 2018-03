"Tax Freedom Day" - BZÖ-Bucher: "Verlogener Entlastungswettbewerb von SPÖ und ÖVP"

BZÖ pocht auf rasche Senkung der Steuer- und Abgabenquote

Wien (OTS) - Am heutigen "Tax Freedom Day", dem Steuerzahlergedenktag, fordert BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher erneut eine rasche Senkung der Steuer- und Abgabenquote, eine Entlastung des Mittelstands sowie eine Vereinfachung des Steuersystems mittels des BZÖ-Fair-Tax-Modells. "Bis heute - also genau 212 Tage - haben die Österreicherinnen und Österreicher in diesem Jahr ausschließlich dafür gearbeitet, um Steuern, Abgaben und Sozialbeiträge zu bezahlen. Von jedem Hunderter, den die Österreicher in diesem Jahr verdienen, kassiert der Staat mittlerweile mehr als 60 Euro ab! Damit muss endlich Schluss sein", betont der BZÖ-Chef.

"Wenn sich SPÖ und ÖVP - die seit 2007 gemeinsam Österreich regieren und die Steuern- und Abgabenquote massiv erhöht haben - jetzt einen verlogenen Entlastungswettbewerb ohne jeden Umsetzungswillen liefern, dann ist das mehr als hanebüchen", kritisierte Bucher. Gerade die ÖVP überschlage sich jetzt plötzlich mit Vorschlägen, die das BZÖ seit Jahren beantragt habe. Beispielsweise ist der Spindelegger Tausender eine Kopie des Bucher Tausenders, der aber von der Regierung bisher immer abgelehnt wurde. "Vor Wahlen werden den Bürgern die Karotten vor die Nase gehängt, nach Wahlen steigt die Belastung - das ist das "eiserne Gesetz der großen Koalition". Das BZÖ ist die einzig glaubwürdige Steuersenkungs- und Entlastungspartei - wir meinen es ernst und kämpfen für eine Entlastung der Österreicher noch vor den Wahlen", so Bucher.

