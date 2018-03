FP-Jenewein zu Schlepper-Refugees: Yilmaz und Sailer nicht mehr tragbar!

Freiheitliche fordern Konsequenzen für Gemeinderätin und Exekutivbeamten, die ganz bewusst die Schlepper-Mafia unterstützen

Wien (OTS/fpd) - Na, bravo! Die pakistanischen Erpresser, für die sich die gesamte österreichische Gutmenschen-Schickeria von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer bis hin zu Kardinal Christoph Schönborn ins Zeug gelegt hat, sind in Wahrheit stinkreiche Mafia-Paten.

Politisch den Vogel abgeschossen hat die bereits in der Vergangenheit regelmäßig durch Ungefühl aufgefallene, türkischstämmige SPÖ-Gemeinderätin Yilmaz, die den Tätern sogar noch elf Minuten nach (!) der Veröffentlichung des Polizei-Berichts über die erfolgreiche Operation gegen das organisierte Verbrechen ihre Solidarität ausdrückte. "Wir haben bisher vermutet, dass Sozialisten und Grüne mit der Schleppermafia nur durch Wegschauen und Bagatellisieren zusammenarbeiten. Dass sie das so intensiv tun, dass eine rote Gemeinderätin sogar dringend Tatverdächtigen, gegen die bereits Haftbefehl erteilt wurde, die Mauer macht, das schockiert sogar uns. Wenn Yilmaz nur einen Funken Ehre im Leib hat, dann tritt sie umgehend zurück", fordert Wiens FPÖ-Landesparteisekretär NAbg. Hans-Jörg Jenewein. Weil er sich bewusst ist, dass sich Immigranten auf dem Arbeitsmarkt schwer tun, will er der Frau aus Söke aber noch eine Chance geben: "Ich glaube trotz aller negativen Erfahrungen mit den politischen Gegnern an das Gute im Menschen und werde mich dafür einsetzen, dass sie in der FPÖ einen Platz findet, an dem sie resozialisiert und gefühlvoll und behutsam an das österreichische Rechtssystem herangeführt wird."

Fast noch schlimmer ist für Jenewein, dass der als geltungssüchtig bekannte Polizist und Anti-FPÖ-Hetzer Uwe Sailer aus Linz sogar am Tag nach der Festnahme noch den Verbleib der mutmaßlichen Verbrecher in Österreich fordert. Jenewein: "Wenn sich ein vereidigter Staatsdiener, der eigentlich das Gesetz durchsetzen soll, öffentlich gegen geltendes Recht, gegen die Entscheidung eines unabhängigen Gerichts und gegen seine Ministerin stellt, diese sogar in einer Presseaussendung des dubiosen Vereins SOS-Mitmensch als gewissenlos und unkultiviert bezeichnet, ist das schlicht und einfach untragbar. Hier muss umgehend ein Disziplinarverfahren gegen diesen Mann eingeleitet werden, das nur damit enden kann, dass er aus dem Staatsdienst entlassen wird und ihm die Beamtenpension gestrichen wird."

Der Gesamtheit der selbsternannten Moralapostel schreibt Jenewein ins Stammbuch: "Es ist Zeit, dass diese Herrschaften zur Kenntnis nehmen, dass nicht alle, die unsere Sprache nicht sprechen gut und zu hofieren, und nicht alle, die Deutsch sprechen mies und zu verdammen sind. Es ist ein idealer, wenn auch vermutlich letzter Zeitpunkt, dass die rot-grüne Verlierer-Koalition in Wien ihre Politik gegen die eigenen Bürger beendet, eine 180-Grad-Wendung macht und mit uns Freiheitlichen gemeinsam für die Wienerinnen und Wiener arbeitet. Bürgermeister Häupl darf das durchaus als Angebot zur Zusammenarbeit begreifen." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798