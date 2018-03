Tax Freedom Day: Stronach/Lugar: Österreich dank SPÖ und ÖVP bei Steuerbelastung "Weltmeister"

Team Stronach fordert Entlastung mittels Fair Tax

Wien (OTS) - "Dank SPÖ und ÖVP ist Österreich bei der Steuer- und Abgabenlast "Weltmeister". Bis heute haben die Österreicherinnen und Österreicher nur für den Staat gearbeitet. Die rot-schwarze Bundesregierung ist für die Rekordbelastung verantwortlich. Wenn SPÖ und ÖVP nach der Wahl wieder eine Mehrheit haben, dann werden sie noch weitere Steuererhöhungen und Belastungen beschließen. Das trifft ganz besonders die Familien und den Mittelstand. Das Team Stronach will das verhindern", stellt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar am heutigen "Tax Freedom Day" - dem Steuerzahlergedenktag - fest. Bis zum heutigen Tag hat der durchschnittliche österreichische Steuerzahler nur für die Steuern und Abgaben der rot-schwarzen Bundesregierung gearbeitet.

Lugar weist darauf hin, dass in Österreich der Tax Freedom Day viel später stattfindet als in anderen Ländern. In den USA arbeitet man für den Staat bis April, in Großbritannien bis Mai und in Deutschland bis Anfang Juli. "Dies zeigt die enorm hohe Belastung in Österreich auf. Hier muss sich rasch etwas ändern."

Das Team Stronach fordert als Konsequenz eine Entlastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler durch die Einführung einer Fair Tax. "Mit einer Fair Tax können wir die Steuerzahler entlasten, den Verwaltungsaufwand reduzieren, die Steuerberechnung vereinfachen und vor allem wieder mehr Gerechtigkeit im Steuersystem schaffen. Dann können die Österreich zukünftig wieder deutlich früher für sich selbst arbeiten und müssen nicht nur für den Staat schuften", betont Lugar.

