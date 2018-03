FP-Seidl: Pistolero am Praterstern - SP-Hora trotzdem guter Dinge?

Wann nimmt der Bezirksvorsteher seine Arbeit endlich auf?

Wien (OTS) - "Alkoholorgien, Schlägereien, angepöbelte Fahrgäste und Passanten, Erbrochenes am Gehsteig, Abfall in den Grünanlagen und jetzt auch ein Pistolero am Praterstern dürften für den inaktiven SPÖ-Bezirksvorsteher Hora offenbar noch immer kein Grund zum Handeln sein", wundert sich FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Seidl. Einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt dermaßen vor die Hunde gehen zu lassen, kann doch wohl auch nicht im Sinne der SPÖ sein. "Wann kommt endlich das von der FPÖ geforderte Alkoholverbot am Praterstern", fragt Seidl daher den offenbar noch immer urlaubenden Bezirksvorsteher. (Schluss)nito

