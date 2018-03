Schieder: Entlastung des Mittelstands hat höchste Priorität für SPÖ

Nicht den Standort schlechtreden, sondern für Beschäftigung, Infrastruktur und Bildung arbeiten

Wien (OTS/SK) - "Die Entlastung des Faktors Arbeit und des Mittelstandes hat höchste Priorität für die SPÖ. Darum muss es in der nächsten Legislaturperiode eine moderne, gerechte und umfassende Steuerstrukturreform geben", bekräftigt Finanzstaatssekretär Andreas Schieder angesichts aktueller Zahlen, wonach die Lohnsteuern im ersten Halbjahr 2013 um 6,3 Prozent gestiegen sind. "Gleichzeitig tragen die Reichsten der Reichen im internationalen Vergleich wenig zum Staatshaushalt bei. Ein faires Steuersystem muss diesen Tatsachen Rechnung tragen. Die SPÖ will Einkommen bis zu 4.000 Euro im Monat entlasten und setzt sich dafür ein, dass Vermögende einen gerechten Beitrag leisten", so Schieder am Mittwoch zum Pressedienst der SPÖ. ****

"Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten ist Politik mit sicherer Hand gefragt. Bundeskanzler Faymann hat bewiesen, dass er Österreich gut durch die Krise führt. Diesen Weg müssen wir weitergehen, um die Spitzenposition Österreichs bei Fragen der Beschäftigung und des Wirtschaftswachstums zu erhalten und weiter auszubauen", betont der Finanzstaatssekretär.

Statt den österreichischen Standort durch Plattitüden und nicht nachvollziehbaren "Geheimstudien" schlecht zu machen, arbeite die SPÖ, betont Schieder, kontinuierlich an konkreten Konzepten und Projekten, die Österreich in den wichtigsten Standortfaktoren Beschäftigung, Infrastruktur und Bildung weiter bringen. "Internationale Studien bestätigen: Sichere Arbeitsplätze, eine verlässliche Infrastruktur und ein modernes Bildungssystem sind zentrale Faktoren für wirtschaftliche Stabilität und einen qualitativen Wirtschaftsstandort. Und die Menschen in Österreich wissen: Die SPÖ in der Regierung ist der Garant dafür, dass diese Themen auch in den nächsten Jahren in den Mittelpunkt gestellt werden", so Schieder abschließend. (Schluss) mo/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum