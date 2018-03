Serviceaktion "Mit dem Rad in den Sommer" läuft erfolgreich

Erfolgreiche Halbzeitbilanz: An 18 Standorten wurden 431 Räder serviciert. Weitere 17 Termine folgen

Wien (OTS) - Die Serviceaktion "Mit dem Rad in den Sommer" vor Freibändern, Freiluftkinos und sommerlichen Treffpunkten in Wien wird sehr gut angenommen. Bei den ersten 18 Stationen wurden im Juli bereits 431 Fahrräder der Wienerinnen und Wiener serviciert. "Die Rückmeldungen auf die gratis RADchecks der Wienerinnen und Wiener sind äußerst positiv. Mit einem gut servicierten und gepflegtem Rad unterwegs zu sein, macht noch mehr Spaß", so Wiens Radverkehrs-Beauftragter Martin Blum. "Die häufigsten Reparaturen sind das Einstellen der Bremen sowie der Schaltung, die Kontrolle der Beleuchtung und das Aufpumpen der Räder", so Blum weiter.

Mit der Aktion "Mit dem Rad in den Sommer" will sich Fahrrad Wien bei all jenen bedanken, die schon mit dem Rad in der Stadt unterwegs sind. Außerdem werden die Wienerinnen und Wiener dazu motiviert, ihr Fahrrad aus dem Keller zu holen und durchchecken zu lassen. Ein gut serviciertes Fahrrad macht nicht nur mehr Spaß, sondern steigert auch die Verkehrssicherheit.

Sommeraktion im RadJahr 2013 geht bis 28. August weiter

"Ganz nach dem Motto Erholung für Sie und Ihr Rad sind wir im August wieder vor Bädern, Freiluftkinos oder beliebten Treffpunkten in Wien unterwegs", so Blum. Nächster der weiteren 17 Termine ist Donnerstag, 1. August. Da macht der Fahrrad Wien Servicestand bei der Strandbar Herrmann von 18.00 bis 21.000 Uhr Station. Für einen gratis RadCHECK können sich alle jene anmelden, die mit dem Rad gekommen sind. Kleine Mängel werden vor Ort behoben, große Reparaturen müssen von einem Fachhändler durchgeführt werden.

Die Termine im August:

Donnerstag 01.08.2013 18:00 - 21:00 Uhr Strandbar Herrmann 3., bei Radetzkybrücke,

Freitag 02.08.2013 18:30 - 21:30 Uhr Volxkino 17., Dornerplatz Samstag 03.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Hietzinger Bad 13., Atzgersdorfer Straße 14

Sonntag 04.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Donaustädter Bad 22., Portnergasse 38

Mittwoch 07.08.2013 18:00 - 21:00 Uhr Film Festival 1., Rathausplatz Donnerstag 08.08.2013 18:00 - 21:00 Uhr Summerstage 9., U4 Station Roßauer Lände

Samstag 10.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Theresienbad 12., Hufelandgasse 3

Sonntag 11.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Strandbad Gänsehäufel 22., Moissigasse 21

Donnerstag 15.08.2013 17:00 - 20:00 Uhr Badeschiff 1., Donaukanallände, zw. Schwedenplatz u. Urania

Freitag 16.08.2013 18:30 - 21:30 Uhr Volxkino 2., Karmeliterplatz Samstag 17.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Simmeringerbad 11., Florian-Hedorfer-Straße 5

Sonntag 18.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Strandbad Alte Donau 22., Arbeiterstrandbadstraße 21

Mittwoch 21.08.2013 18:00 - 21:00 Uhr Strandbar Herrmann 3., bei Radetzkybrücke

Donnerstag 22.08.2013 18:30 - 21:30 Uhr Volxkino 2., Karmelitermarkt Samstag 24.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Strandbad Gänsehäufel 22., Moissigasse 21

Sonntag 25.08.2013 09:00 - 16:00 Uhr Strandbad Gänsehäufel 22., Moissigasse 21

Mittwoch 28.08.2013 18:00 - 21:00 Uhr Film Festival 1., Rathausplatz

