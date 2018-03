Stronach/Lintl: Wir brauchen eine neue Gründerzeit in Wien

Wiener Landesobfrau kritisiert innovationsfeindliche Wirtschaftspolitik

wien (OTS) - "Wir brauchen eine neue Gründerzeit, Reformen und die Beseitigung aller Hemmnisse für einen neuen Wirtschaftsaufschwung in Wien", sagt Team Stronach Landesobfrau für Wien, Jessi Lintl, in Bezug auf den wirtschaftspolitischen Stillstand in der Bundeshauptstadt. Denn erstmals seit 2010 bauen die heimischen Industrieunternehmen Stammpersonal ab, wobei gerade in Wien der Rückgang am stärksten sei, so Lintl. Tatsächlich sank der Beschäftigungsstand in den Wiener Industriebetrieben seit 2008 um 13,7 Prozent auf 37.290 Personen.

Lintl zu den Details der Misere: "50 Prozent der Wiener Manager gaben im FBA Infrastruktur Report an, dass sie keine Gesamtstrategie für Infrastruktur erkennen. Viele befürchten mittlerweile, dass der Wirtschaftsstandort hinter anderen zurück bleibt, Großkonzerne wie Heineken, Coca Cola oder Nespresso siedeln in andere Bundesländer oder gehen gleich ins Ausland."

Lintl fordert daher von der rot-grünen Stadtregierung "Initiativen für eine neue Gründerzeit in Wien", etwa im Bereich der produzierenden Industrie oder jenem hochtechnologischer Betriebe. Lintl abschließend: "Wir müssen hochqualifizierte

Arbeitsplätze für die Zukunft schaffen und neue Betriebe ansiedeln. Und wir müssen im Sinne des Team Stronach die Firmen dazu bringen, durch Gewinnbeteiligung die Mitarbeiter sich und somit an den Standort Wien zu binden."

