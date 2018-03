Beachvolleyball-EM 2013 in Klagenfurt: Entscheidungen 20 Stunden live im ORF

Finalphase ab 2. August in ORF eins und ORF SPORT +

Wien (OTS) - Für den ORF steht diesen Sommer mit der Übertragung der Beachvolleyball-EM in Klagenfurt ein weiteres sportliches Großereignis auf dem Programm. ORF eins und ORF SPORT + übertragen die entscheidende Finalphase vom 2. bis 4. August 2013 insgesamt 20 Stunden lang live. Kommentatoren bzw. Moderatoren sind Boris Kastner-Jirka und Johannes Hahn. Als Experten stehen ihnen die ehemaligen Weltklasse-Beachvolleyballer Sara Montagnolli und Nik Berger zur Verfügung. Gemeinsam mit Werner Mitterer verantwortlich für die spektakulären Bilder, die in rund 20 Ländern zu sehen sein werden, ist ORF-Chefregisseur Fritz Melchert. "Bei dieser EM möchte ich vor allem den Fans die großartige Stimmung des Events nach Hause ins Wohnzimmer bringen und auch die tolle Location direkt am Wörthersee hervorheben", erklärt Melchert. Um eine fehlerfreie Übertragung in gewohnter ORF-Manier zu gewährleisten, wird der ORF mit elf Kameras, einer Krankamera, einer Kamera mit Superzeitlupe und einem HD-Übertragungswagen in Klagenfurt stationiert sein. Mit drei Minikameras plant Melchert außerdem, das TV-Publikum noch stärker am Geschehen teilhaben zu lassen: eine wird an der Oberkante des Netzes angebracht sein, die anderen zwei jeweils auf den Spielerbänken. Mit Interviews mit Prominenten und Spielern aus dem VIP-Bereich wird der ORF den Zuschauern zusätzlich einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen.

Der Übertragungs-Fahrplan

Freitag, 2. August

ORF eins: 0.50 Uhr

ORF SPORT +: 8.55 Uhr - 11.55 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Samstag, 3. August

ORF eins: 15.00 Uhr

ORF SPORT +: 8.55 Uhr - 12.55 Uhr und 16.30 Uhr - 18.00 Uhr

Sonntag, 4. August

ORF eins: 13.30 Uhr

ORF SPORT +: ab 9.50 Uhr

Die Übertragungen des ORF-Fernsehens werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream angeboten, ORF insider bringt Highlights als Video-on-Demand.

Die Beachvolleyball-EM im ORF-Landesstudio Kärnten

In Radio Kärnten sind Einstiege am 1., 2., 3. und 4. August u. a. in den Sendungen "Stadt Land", "Mittagszeit" und "Cabrio" geplant. Dabei stehen die sportlichen Entscheidungen ebenso im Mittelpunkt wie das Geschehen abseits des Centre-Courts.

In "Kärnten heute" werden bis einschließlich Sonntag, dem 4. August, die Beachvolleyballer sportlich im Auge behalten - Insbesondere das Abschneiden der beiden Kärntner Xandi Huber und Robin Seidl. Am Montag, dem 5. August, folgt eine Bilanzgeschichte über die Heim-EM. Für Freitag, den 2. August, ist in "Kärnten heute" zudem ein Beitrag über Party, Atmosphäre und Fans geplant.

Hitradio Ö3 bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft 2013

Die Beachvolleyball-Europameisterschaft in Klagenfurt zählt zu den heißesten Events des Sommers. Hitradio Ö3 ist langjähriger Radio-und Entertainment-Partner der Veranstaltung und auch 2013 als "offizielles Beachvolleyball-Radio" live dabei, wenn sich Europas beste Beachvolleyballer, begeisterte Fans, Stars und VIPs am Wörthersee treffen. Die Ö3-Redaktion berichtet über Promis, die Stimmung am Centre-Court und die sportlichen Highlights. Die Ö3-Wetterredaktion meldet sich von der Ö3-Wetterinsel im Wörthersee und wirft einen Blick auf das Beachvolleyball-Wetter. Zudem richtet Hitradio Ö3 auch wieder den großen Side-Event des Wochenendes aus:

die legendäre Ö3-Beachparty am Unicampus Klagenfurt. Mit den Ö3-Moderatoren Thomas Kamenar und David Pearson, den Ö3-DJs Kalman Gergely und Clemens Wagner und den Ö3-Tänzerinnen wird am 2. August die ganze Nacht durchgetanzt.

