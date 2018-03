"Borgia" geht am 25. September in ORF 2 in die zweite Runde

Internationales Historienkino mit ORF-Beteiligung

Wien (OTS) - "'Borgia' von außen betrachtet ist, als ob man aus der Ferne ein sehr schönes Gemälde anschauen würde. Sieht man aber näher hin, in die Geschichte hinein, wird es dunkel, wild und abscheulich. 'Borgia' ist das Bild einer gestörten Familie in einer sehr, sehr wilden Zeit." Und genau in diese entführt Regisseur Christoph Schrewe, wenn voraussichtlich ab 25. September die internationale und mit ORF-Beteiligung entstandene Renaissanceserie "Borgia" in die zweite Runde geht. 600 Minuten opulentes Historienkino schlagen dann ein neues Kapitel in der Chronik des verruchten Papst-Clans auf und erzählen dessen Geschichte ab 1497 weiter. Im Mittelpunkt steht der kometenhafte Aufstieg von Cesare Borgia, eingebettet in eine große Liebesgeschichte, einen atemberaubenden Krimi und in eine Zeit, die von bedeutenden Persönlichkeiten wie Machiavelli, da Vinci und Michelangelo geprägt war. Zu sehen ist der Sechsteiler voraussichtlich am 25. (20.15 Uhr) und 27. September (22.40 Uhr) sowie am 1., 2., 3. und 7. Oktober (jeweils um 22.30 Uhr) in ORF 2.

Regisseur Christoph Schrewe: "Europa lebt"

"Die Crew besteht aus Deutschen, Italienern, Tschechen, Amerikanern, Franzosen, Briten, Spaniern, Iren, Österreichern, Schotten, Serben, Slowaken, Dänen", so der deutsche Regisseur Christoph Schrewe, der schon bei der ersten Staffel mitgewirkt hat und u. a. auch für "Der Bibelcode" und "Der Seewolf" am Regiesessel Platz nahm. "All diese Leute aus verschiedenen Ländern arbeiten hier zusammen, um die Vision dieses Teils der europäischen Geschichte und eine wahrhaftig europäische Serie zu erschaffen. Europa lebt. Durch seine Geschichte und durch die Kraft, sie zu erzählen." Die erste Staffel war bereits in 85 Ländern zu sehen und nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in Italien, Spanien, England und den USA höchst erfolgreich.

Gedreht wurde auf Englisch, der Cast ist international: Neben dem US-Schauspieler John Doman als Rodrigo Borgia und Papst Alexander VI. sind erneut der Brite Mark Ryder, die Spanierin Assumpta Serna und die Italienerin Marta Gastini und die deutschen Schauspieler Isolda Dychauk, Andrea Sawatzki und Victor Schefé sowie erstmals Sebastian Urzendowsky zu sehen. Und auch drei Österreicher verstärken das Team vor der Kamera: Neben dem Wiener Manuel Rubey, der auch schon in der ersten Staffel Giovanni Sforza, Lucrezia Borgias ersten Ehemann, gab, spielen in weiteren Rollen u. a. die Niederösterreicherin Babsie Steger und der Oberösterreicher Carl Achleitner. Regie führten Dearbhla Walsh, Christoph Schrewe, Thomas Vincent und Metin Hüseyin. Gedreht wurde von März bis November 2012 in Tschechien und an Originalschauplätzen in Italien. Als Produzent und Autor zeichnet erneut der amerikanische Ausnahmeproduzent Tom Fontana verantwortlich, der gleichzeitig auch als Headautor die Bücher entscheidend geprägt hat.

"Borgia" ist eine Produktion von Atlantique Productions und EOS Entertainment GmbH in Zusammenarbeit mit Etic Films und Les Borgia SAS in Koproduktion mit ZDF, ORF und Canal+.

