FP-Nepp: SP-Politsaurier Peschek redet viel, wenn der Tag lang ist

Lehrlingssprecher ohne Lehre ein rotes Kuriosum

Wien (OTS) - SPÖ-Lehrlingssprecher Peschek - seines Zeichens jüngster Apparatschik Österreichs - trifft an der Sanierung der Berufsschule für Baugewerbe in Kagran keine Schuld, wurde doch damit um einige Jahre zu spät eine FPÖ-Forderung erfüllt. "Wenn sich die große Plaudertasche, die von der Schule volley in den geschützten Politbereich gewechselt ist und keinen Tag in einer Lehre verbracht hat, für den Fototermin nach der Sanierung allerdings ein bisserl mehr Zeit nimmt, kann er sich eine Berufsschule aber einmal von innen anschauen", freut sich FPÖ-Jugendsprecher LAbg. Dominik Nepp über dieses eventuell sogar singuläre Ereignis. (Schluss)fes/sor

