Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Dr. Heinrich Treichl zum 100. Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem langjährigen Generaldirektor der Creditanstalt-Bankverein und Präsidenten des Österreichischen Roten Kreuzes, Dr. Heinrich Treichl, zum 100. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für sein unermüdliches Wirken im Dienste der österreichischen Wirtschaft dankt. "Sie waren durch viele Jahrzehnte ein wichtiger Weichensteller im heimischen Bankenwesen und haben an der Spitze der Creditanstalt wesentlich zur internationalen Aufgeschlossenheit beigetragen", so der Bundespräsident in seinem Schreiben und würdigt ganz besonders das große soziale und humanitäre Wirken von Dr. Heinrich Treichl sowie das Engagement für Kunst und Wissenschaft.

