FPÖ: Strache kritisiert Wiener Asylbetrugs-Festspiele

Innenministerin muss Spuk im Servitenkloster unverzüglich ein Ende bereiten - Erpressungsversuch einer organisierten Asylmafia ist gescheitert

Wien (OTS) - In seiner heutigen Pressekonferenz befasste sich FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache ausführlich mit den Vorgängen rund um die Scheinasylanten im Servitenkloster. Die gutmenschlichen Jammertiraden über diese völlig rechtmäßige Abschiebung von Asylbetrügern würden ungeahnte Lautstärken erreichen, eine Pseudo-Betroffenheits-Arie jage die nächste in einem gemischten Chor aus Roten, Grünen, NGOs und Teilen der Kirche, die offenbar schon längst den Draht zu ihren Gemeindemitgliedern verloren hätten. Neben den Salzburger Festspielen fänden hier die Wiener Asylbetrugs-Festspiele statt.

Strache nahm Bezug auf die gestrige Festnahme von sechs Schleppern, drei davon im Servitenkloster. Laut Polizeiangaben habe diese Schlepperbande in den vergangenen Monaten mit dem Einschleusen von Pakistani in unser Land mindestens drei Millionen Euro umgesetzt. Die Innenministerin müsse daher dem Spuk im Servitenkloster unverzüglich ein Ende bereiten.

Wie Strache weiter betonte, hätten 8.201 Personen haben im ersten Halbjahr 2013 in Österreich Asylanträge gestellt, also um zwölf Prozent mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahrs, wobei der Zustrom von Wirtschaftsflüchtlingen aus dem Kosovo mit einem Plus von 182 Prozent besonders dramatisch angestiegen sei. Schuld an dieser Entwicklung trügen die zahlreichen NGOs, die mit der Betreuung von Asylwerbern Geld machen und dabei tatkräftig von Sozialisten und Grünen unterstützt würden. Als besonders ärgerlich und beschämend bezeichnete Strache in diesem Zusammenhang die Aussagen von SPÖ-Nationalratspräsidentin Barbara Prammer. Er forderte diese auf, ihre Aussagen zurückzunehmen und ein unmissverständliches Bekenntnis zum Rechtsstaat abzulegen.

Innenministerin Mikl-Leitner tue nichts anderes, als die österreichischen Gesetze zu exekutieren, betonte Strache. Der Erpressungsversuch einer organisierten Asylmafia sei gescheitert, diese Herrschaften, die ja in einem ORF-Interview neben Asyl auch noch das Recht auf "Heimaturlaub" gefordert hätten, müssten nunmehr das Land verlassen. Das sei weder inhuman noch agiere die Innenministerin falsch. Außerdem sei zu hinterfragen, aus wie vielen EU-Ländern die Betroffenen bereits negative Asylbescheide in der Hand hätten. Die FPÖ werde mittels parlamentarischer Anfrage von der Innenministerin Auskunft darüber begehren, wie viele Asylwerber mit Stichtag 1. August über einen rechtskräftig negativen Asylbescheid verfügen, wie viele davon sich mit 1. August noch immer im Staatsgebiet aufhalten und welche Dienststelle beim Nicht-Exekutieren der negativen Bescheide hier österreichisches Recht bricht.

Strache kritisierte auch das unwürdige Polizisten-Bashing rund um diese endlich erfolgte Abschiebung von Scheinasylanten, die Österreich und seine Bundeshauptstadt viel zu lange zum Narren gehalten hätten. Die FPÖ stehe voll und ganz zu unserer von linken Lamentierern kriminalisierten Exekutive, die FPÖ stehe voll und ganz zu unserem Rechtsstaat, der tatsächlich Verfolgten Schutz und Hilfe gewähre, sich von Asylbetrügern jedoch nicht in Geiselhaft nehmen lassen dürfe. Die übrigen, den gesetzlichen Festlegungen auf Punkt und Beistrich entsprechenden Abschiebungen seien daher weiter zügig und professionell durchzuführen.

Asyl sei für die Freiheitlichen ein hohes Gut, betonte Strache. Dieses mit Hilfe von vereinsmäßig organisierten Geschäftemachern und unverantwortlichen Politikern zu missbrauchen, wie es so viele Personen täten, sei erbärmlich. Österreich sei von sicheren Drittstaaten umgeben, die Asylwerber daher gemäß Dublin-II-Abkommen fast ausschließlich Illegale. Allein dieser Missbrauch müsse die umgehende Rückführung in die Heimat und ein Einreiseverbot nach Österreich zur Folge haben. Zudem sei Asyl ein Recht auf Zeit. Einbürgerungen seien also völlig verfehlt. Falle der Verfolgungsgrund weg, heiße es selbst für ehemals tatsächlich Verfolgte, Abschied nehmen.

Die Statistik Austria habe außerdem Mitte des Monats bekanntgegeben, dass die Zuwanderung nach Österreich im Jahr 2012 um mehr als 40 Prozent gestiegen sei, erinnerte Strache. Insgesamt leben in Österreich 11,9 Prozent bzw. 1 Million Personen Nicht-Staatsbürger. In Wien beträgt der Anteil sogar 23 Prozent. Beinahe 114.000 türkische Staatsangehörige leben in Österreich. Nicht erfasst von der Statistik sind österreichische Staatsbürger mit sog. Migrationshintergrund. Diese Zahlen seien ein klarer Beweis für die völlig falsche Zuwanderungspolitik der Bundesregierung, so Strache. Österreich sei kein Einwanderungsland und solle auch keines werden. Deshalb müsse Zuwanderung wesentlich restriktiver gehandhabt werden, als dies bisher der Fall gewesen sei.

