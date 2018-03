Kampagnen-Präsentation - Darabos (1): SPÖ stellt Kernthemen in den Vordergrund

Umfrage: Menschen vertrauen SPÖ bei Arbeit, Wohnen und Pensionen am meisten - ÖVP als Partei der Banken und Konzerne

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos hat heute, Mittwoch, bei einer Pressekonferenz die neue Plakatwelle der SPÖ präsentiert. Mit insgesamt sieben neuen, pointierten Sujets zu den Themen Arbeit, Bildung, Wohnen und Pensionen wird die SPÖ an 4.500 Stellen präsent sein. "Wenn es um faire Bildung, gesicherte Pensionen, leistbares Wohnen und das Know-how geht, beste Rahmbedingungen für Wachstum und Jobs zu schaffen, vertrauen uns die Menschen. Wir verkörpern diese Kernkompetenzen mit unserer Politik -das werden wir im August noch stärker kommunizieren", erläuterte Darabos. ****

So gab bei einer Umfrage etwa die Hälfte der Befragten an, dass es die SPÖ sei, die sich von allen Parteien für die arbeitenden Menschen am meisten einsetzt. Ähnlich starke Werte hat die SPÖ, wenn es um das Thema Pensionen geht. "Und auch bei der Jugend wird uns die stärkste Kompetenz zugeschrieben - das ist nicht selbstverständlich." Werden die Menschen gefragt, wer die Banken und Konzerne vertritt, ist die Antwort ebenso eindeutig. 55 Prozent sagen: die ÖVP. "Die ÖVP wird in der Bevölkerung als Partei der Banken und Konzerne gesehen", berichtete Darabos.

Bei den Pensionen zeige sich dieser Tage ganz besonders, dass nur auf die SPÖ Verlass sei. "Die ÖVP hat den Vertrauensgrundsatz gebrochen und versucht einen Regierungsbeschluss außer Kraft zu setzen", kritisierte Darabos die ÖVP-Rufe nach Verschlechterungen bei den Pensionen und einer Anhebung des Antrittsalters für Frauen. Mit seinem Zick-Zack-Kurs habe Spindelegger über 300.000 Frauen verunsichert. "Tag 12, an dem der Vizekanzler die Position der ÖVP noch immer nicht klargestellt hat", forderte Darabos den ÖVP-Obmann auf, sein Schweigen endlich zu brechen.

Das Vertrauen in die Lösungskompetenz der Sozialdemokratie, wenn es um wesentliche Bereiche geht, sei kein Zufall. "Die SPÖ und Bundeskanzler Faymann haben unter schwierigsten Bedingungen sichere Hand für das Wesentliche bewiesen: Die SPÖ hat von Anfang an auf eine aktive Arbeitsmarktpolitik gesetzt, flankiert von Konjunktur- und Jobmaßnahmen", sagte Darabos. Die SPÖ-geführte Regierung habe die richtigen Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung geschaffen. Nicht umsonst sei Österreich in Sachen (Jugend)-Beschäftigung Musterschüler in Europa und mittlerweile das zweitreichste Land der EU.

Dass die SPÖ die Augen vor der Realität nicht verschließt, zeige sich auch im aktuellen Entwurf für das Wahlprogramm, das beim Bundesparteirat kommenden Samstag diskutiert und beschlossen werden soll. "Neben dem Konjunkturpaket für den Wohnbau haben wir auch ein Paket geschnürt, um prekäre Beschäftigungsverhältnisse zurückzudrängen. Es kann nicht sein, dass es für immer mehr Arbeit immer weniger Einkommen gibt", betonte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Die SPÖ unterstützt deshalb die Forderung der Gewerkschaft nach einem kollektivvertraglichen Mindestlohn. (Forts.) mo/up

