.BK/SOKO-Schlepperei setzen im Auftrag der Staatsanwaltschaften Wien und Wr. Neustadt weitere operative Maßnahmen gegen Schlepperring

Eine weitere Festnahme und zwei Hausdurchsuchungen im aktuellen Fall der international agierenden Schlepperorganisation

Wien (OTS) - Bezugnehmend auf die OTS 0118 vom 30. 7.2013 informiert das Bundeskriminalamt(.BK)/SOKO Schlepperei Süd: Im Auftrag der Staatsanwaltschaften Wien und Wiener Neustadt werden intensive Ermittlungen gegen eine mutmaßliche internationale Schlepperorganisation geführt, die vorwiegend aus Pakistan stammende Personen illegal und gewerbsmäßig in die EU verbracht hat.

Im Zuge der operativen Maßnahmen wurde in der Nacht zum 31. Juli 2013 ein gerichtlicher Haftbefehl gegen eine weitere männliche Person in der Nähe des Wiener Westbahnhofes vollzogen. Ebenso erfolgten heute ab 07.00 Uhr zwei angeordnete Hausdurchsuchungen, eine davon in Wien 9., im "Servitenkloster". Die Durchsuchungen erfolgten in enger Kooperation mit den Betreibern der Unterkünfte und verliefen ohne Zwischenfälle. Es wurden mehrere Gegenstände sichergestellt, eine Auswertung und Zuordnung der Beweismittel ist derzeit im Gange. Die Erhebungen im Auftrag der beiden Staatsanwaltschaften werden fortgesetzt.

