August-Programm in Nationalpark Donau-Auen

Fluss-Genuss, Biberperspektiven und röhrende Hirsche

St. Pölten (OTS/NLK) - Als äußerst reichhaltig präsentiert sich das Veranstaltungsprogramm des Nationalparks Donau-Auen im August, zumal im Nationalpark-Zentrum Schloss Orth an der Donau ein eigenes Ferienprogramm über die Bühne geht. Zudem werden auf der Schlossinsel auch Führungen wie "Einst begehrt, heute bedroht - die Europäische Sumpfschildkröte" am 4. August oder spezielle Kinderprogramme wie "Betty Bernstein und ihre Spielgefährten aus dem Tierreich" am 15. und 18. August angeboten.

Zu Fuß hinaus in die Natur geht es beispielsweise "Mit dem Förster in die Au" am 2. August oder "Mit Bubo, dem Uhu, durch die Au" am 11. August, im Schatten von "Baumriesen - Riesenbäumen" am 3. August, "Des Nachts in Schloss & Au" in Form einer nächtlichen Führung oder "Nachtaktiv im Auwald" jeweils am 24. August.

Ausflüge zu Land und zu Wasser bieten kombinierte Schlauchbootfahrten und Au-Spaziergänge bzw. Tschaikenfahrten und Au-Spaziergänge jeweils am 4., 11., 15., 18. und 25. August sowie die mit einer Schiffrundfahrt gekoppelte Wanderung "Von der Rebe der Römer" am 24. und 31. August.

Spannung versprechen auch die abendliche Bootstour "Biberperspektiven" am 3. und 10. August, die Schlauchboot-Tour "Auf der Donau - Fluss-Genuss pur" am 4., 11., 15., 18. und 25. August, die Kanufahrt "Auf stillen Wassern" in Stopfenreuth inklusive Schmankerlmenü am 17., 24. und 25. August, die dreitägige Abenteuer-Tour "Fluss-Wildnis, grenzenlos" im Schlauchboot von Wien bis Bratislava ab 20. August, die Ganz- oder Halbtagesbootstour "Auf der freien Donauwelle" am 31. August sowie die Schifffahrt "Röhrende Hirsche im wilden Wasserwald" ebenfalls am 31. August.

Komplettiert wird das Veranstaltungsprogramm mit einem Garten-Schwerpunkt in Form der Führung "Mir träumte von einem Garten" am 15. August, der Führung plus Picknick "Im Garten des Faun" am 18. August bzw. der Führung plus nächtlichem Picknick "Vollmond im Garten des Faun" am 21. August.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Anmeldungen beim Nationalpark-Zentrum Schloss Orth unter 02212/3555, e-mail schlossorth @ donauauen.at und www.donauauen.at.

