Rauch zu Tax Freedom Day: SPÖ will mit Steuerplänen den Mittelstand treffen

ÖVP arbeitet an leistungs- und generationengerechtem Steuersystem – Braucht Steuerbremse, um Börsel der Steuerzahler zu schützen

Wien, 31. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Seit heute können die Steuerzahler für sich selbst arbeiten. Wenn es nach den Plänen des gescheiterten Verteidigungsministers geht, wird dieser Termin in Zukunft aber mit dem Schulbeginn zusammenfallen", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zum heutigen Tax Freedom Day. Das ist jener Tag, ab dem der Steuerzahler nicht mehr zur Bezahlung seiner Steuern Geld verdienen muss, sondern sich selbst etwas erwirtschaften kann. "Die vorliegenden Zahlen sprechen für sich:

Sieben Monate im Jahr arbeiten die Steuerzahler für den Staat, nur fünf bleiben ihnen für sich selbst. Deshalb fordert die ÖVP eine Steuerbremse, um das Börsel der Steuerzahler zu schützen. Vizekanzler Michael Spindelegger und Finanzministerin Maria Fekter arbeiten an einem leistungs- und generationengerechtem

Steuersystem. Die SPÖ will mit ihren Faymann-Steuern den Mittelstand treffen", betont Rauch. ****

Für Rauch ist klar, dass in der nächsten Periode eine Steuersenkung umgesetzt werden muss, sobald das Nulldefizit

erreicht ist. "Unternehmen und private Haushalte leiden gleichermaßen unter der exorbitanten Steuerlast. Das schadet dem Wirtschaftsstandort Österreich und damit jedem, der sich in diesem Land etwas aufbauen will", so Rauch und abschließend: "Leistung muss sich lohnen. Die ÖVP und Michael Spindelegger schützen jene, die sich in Österreich etwas aufbauen wollen, vor Faymann-Steuern. Für die ÖVP ist klar: Finger weg vom hart erarbeiteten Eigentum der Österreicher."

