"Eco" über den Wirtschaftshit Schlager

Das Wettrennen der Superzüge

Weltweit gibt es mehr als tausend Hochgeschwindigkeitszüge. Der französische TGV, der japanische Shinkansen, der deutsche ICE oder der österreichische Railjet - jedes Land präsentiert stolz seinen eigenen Super-Schnellzug. Hinter der atemlosen Tempojagd - erst kürzlich wurde in Japan in einem Probebetrieb eine Spitzengeschwindigkeit von 575 km/h erreicht - stehen namhafte Hersteller wie Siemens, Alstom oder Kawasaki. Nur: Je schneller die Züge rasen, desto ausgeklügelter müssen auch die Sicherheitssysteme sein - und Zweifel an ihrer Wirksamkeit gibt es nicht erst seit dem verheerenden Zugsunglück im spanischen Santiago de Compostela. Wie kann es sein, dass trotz der aufwendigen Zugleitsysteme ein Lokführer einfach die vorgeschriebene Geschwindigkeit missachtet? "Eco" beleuchtet die Industrie hinter dem Match um die schnellsten Züge der Welt.

Die Rückkehr der Eurokrise

Die bevorstehenden Wahlen in Deutschland und Österreich übertünchen ein Thema, das für die Steuerzahler in beiden Ländern noch zur teuren Rechnung werden könnte: Die Krise um den Euro ist noch längst nicht gebändigt. Wer die Meldungen aus den Problemstaaten Griechenland, Portugal, Spanien, Italien und Zypern richtig deutet, muss sogar zur Auffassung kommen, dass sich schon ab Herbst ein dickes Ende anbahnen könnte. Die Staatsverschuldungen in allen Krisenstaaten steigen weiter, ebenso die Arbeitslosenziffern, und seit die Europäische Zentralbank angekündigt hat, auch schlecht bewertete Verbriefungen als Sicherheit für Zentralbankgeld zu akzeptieren, läuten bei vielen Wirtschaftsforschern die Alarmglocken. Schon jetzt hat der Internationale Währungsfonds die Aussicht auf eine Erholung der Eurozone auf das Jahr 2014 verschoben - just in jene Zeit, in der die Hilfsprogramme etwa für Griechenland auslaufen. Denn dass Hellas trotz eines Notprogramms von bis dahin insgesamt 144 Milliarden Euro dann noch immer nicht auf die Beine gekommen sein wird, steht für alle Akteure aus Zweifel.

Schmuseboom: "Schlager sind der Hit"

Während die Verkäufe bei Musik-CDs seit mehr als 15 Jahren rückläufig sind, hält sich ein Genre hartnäckig und trotzt sogar in krisengeschüttelten Zeiten den Trends der Musikindustrie: der Schlager. Die oft abfällig als Schnulze oder "Mutti-Musik" belächelte leichte Muse ist zur Lokomotive des heimischen Musikexports geworden. Mit DJ Ötzi, Andreas Gabalier und Co. feiert die Schlager- und Volksmusik aus Österreich auch im Ausland fröhliche Urständ und spricht sogar ein immer jüngeres, auch urbanes Publikum an. Der Verband der österreichischen Musikwirtschaft bestätigt, dass bereits jedes vierte Album, das gekauft wird, diesem Genre angehört. Auch in Deutschland gibt es Stars wie Andrea Berg, die mit ihrem "Best of"-Album unglaubliche 553 Wochen, also mehr als zehn Jahre, in den Charts rangiert und dabei Millionen scheffelt. Ironie am Rande:

Obwohl viele über den Schlager die Nase rümpfen, kann fast jeder einen singen. "Eco" hat das Duo Simone und Charly Brunner, zwei heimische Szene-Veteranen und -Topseller, über das Comeback des vielgescholtenen und vielgeliebten Schmuse- und Schunkelsounds befragt. Ein Bericht von Sabina Riedl.

