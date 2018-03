Grüne Wien: UPC Vienna Capitals begleiten Friday Nightskating

Capitals Ride nach Kaisermühlen - UPC Vienna Capitals verlosen Eishockeykarten

Wien (OTS) - Friday Nightskating geht heuer in seine 15. Saison und erlebt weiterhin ungebrochenen Zuspruch. "Mittlerweile sind bei fast jeder größeren Ausfahrt an die 2000 Skater- und RadlerInnen dabei, die sich auf eine nächtliche Stadtführung der etwas anderen Art begeben", so Christoph Chorherr von den Grünen Wien. Diesen Freitag werden wieder die Eishockey-Profis der UPC Vienna Capitals mit nach Kaisermühlen fahren.

Der Capitals-Ride hat schon Tradition beim Friday Nightskating -einmal im Jahr ziehen die "Caps" die Inlineskates an, rollen mit den SkaterInnen mit und verlosen Eintrittskarten für die Albert Schultz-Halle. Heuer mischen sich die Stürmer Kevin Puschnik, Mario Seidl und Niki Hartl unter die NightskaterInnen. "Wir finden es gut, dass mit Friday Nightskating eine innovative Möglichkeit geboten wird, Sport in der Stadt zu betreiben und gleichzeitig Wien kennen zu lernen. Unsere Jungs fahren gerne beim Friday Nightskating mit!", so Tommy Samuelsson, Cheftrainer der UPC Vienna Capitals. Die Caps Cracks verlosen während der Ausfahrt Gratis-Eishockeykarten für das Match am 15.8.2013 gegen Sparta Praha.

Die Strecken des Friday Nightskating sind zwischen 15 und 25 km lang, eine Ausfahrt dauert zwischen zwei und drei Stunden. Höhepunkt der Saison ist neben dem Capitals-Ride jeweils die Befahrung der Nordbrücke - Stadtautobahn, bei der jedes Jahr über 3000 Leute dabei sind.

Weitere Informationen unter http://wien.gruene.at/skater bzw. www.facebook.com/friday.nightskating

