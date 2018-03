ASFINAG ist für Ferienbeginn in Bayern für kommendes Reisewochenende gerüstet

Über 300 Mitarbeiter sind allein an den sechs ASFINAG-Mautstellen im Einsatz

Wien (OTS) - Bayern ist traditionell der "Feriennachzügler" unter den deutschen Bundesländern. Am kommenden Wochenende strömen nun auch die deutschen Nachbarn in den Urlaub - die ASFINAG ist aber darauf bestens vorbereitet: über 300 Mitarbeiter an den sechs Mautstellen in Einsatzbereitschaft, weniger Sommerbaustellen in der Reise-Hochsaison, der Einsatz von Mautautomaten, moderner Technik und Videomaut - alles, um schneller und besser durch die Mautstellen zu kommen. Über 36 Millionen Mautabfertigungen im Jahr 2012 bedeuten für die ASFINAG größte Einsatzbereitschaft an den Mautstellen. Deswegen erhöht die ASFINAG die Mitarbeiteranzahl hier im Sommer um mehr als ein Drittel, um für den Reiseverkehr gewappnet zu sein. Alle Ressourcen werden eingesetzt: Modernste Technik wie die ASFINAG APP, mehr Personal und zahlreiche Alternativen zur Bezahlung an den Mautstellen.

Videomautkarte, Kreditkartenspur, Bargeldbezahlung und die Öffnung sämtlicher zur Verfügung stehenden Mautspuren sorgen für möglichst kurze Wartezeiten im Sommer. Zusätzliches Personal im Vorbereich der Mautstellen hilft, dass sich Autofahrer schneller und besser zurechtfinden. Mautspuren-Einweiser erhöhen somit auch die Verkehrssicherheit mit diesem zusätzlichen Service.

Die rasche Durchfahrt erleichtern auch die Mautautomaten, die seit 2006 in immer höherer Zahl angeboten werden. Der Automatisierungsgrad an den Sondermautstellen beträgt österreichweit etwa 60 Prozent. Dazu gehören neben Automaten im Besonderen auch die Möglichkeiten der Videomaut und der Kreditkartenspur - eine effektive Maßnahme gegen lange Wartezeiten trotz starken Verkehrsaufkommens."

Der ASFINAG Tipp: Die Videomautkarte funktioniert nicht nur in den grün gekennzeichneten Videomautspuren, sondern auch in allen anderen geöffneten Pkw-Abfertigungsspuren sowie in den Kreditkartenspuren. Jedoch nicht möglich ist die Durchfahrt durch die GO-Spuren, die jeweils ganz rechts an den Mautstellen zu finden sind. Hier fahren Busse und Lkw - eine Durchfahrt mit dem Pkw ist hier nicht zulässig.

