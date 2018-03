Öffi-Freifahrt - JG-Kucharowits: SPÖ bringt wirkliche Entlastung für junge Menschen

Jugendticket für alle in Ausbildung im Wahlprogramm

Wien (OTS/SK) - Die Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ (JG) Katharina Kucharowits ist erfreut, dass die Forderung nach einem Jugendticket ins SPÖ-Wahlkampfprogramm aufgenommen wird. "Von A nach B zu kommen, ist für junge Menschen entscheidend und leider oftmals teuer. Sie müssen zum Arbeits- oder Ausbildungsplatz kommen, ohne aufs Geldbörserl schauen zu müssen", macht Kucharowits am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst klar. ****

Das Ticket soll für alle jungen Menschen gelten, also Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studierende. "Damit wird ihnen ermöglicht, auch öfter einmal nachhause zu fahren oder Freundinnen und Freunde zu treffen. Oft befindet sich der Ausbildungsplatz in einem anderen Bundesland als das Elternhaus", sagte die JG-Vorsitzende und weiter:

"Mit dieser Forderung zeigt sich, dass die SPÖ für eine wirkliche Entlastung junger Menschen steht und dort ansetzt, wo es am dringendsten nötig ist: bei den finanziellen Mitteln." (Schluss) sn/bj

