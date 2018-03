"Kompromisslos bis zum Tod - Der Weg des Franz Jägerstätter"

Eine "Kultur Matinee" am Sonntag, 4. August, 10.10 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Er wollte lieber sterben, als einem verbrecherischen Regime zu dienen: Vor genau 70 Jahren wurde Franz Jägerstätter von den Nationalsozialisten hingerichtet. Der oberösterreichische Landwirt hatte im Zweiten Weltkrieg den Wehrdienst aus religiösen und Gewissensgründen verweigert und war wegen Wehrkraftzersetzung zum Tod durch das Fallbeil verurteilt worden.

Felix Mitterer hat ein Stück über Jägerstätter geschrieben, das im Wiener "Theater in der Josefstadt" und derzeit beim "Theatersommer Haag" in Niederösterreich zu sehen ist. Es erzählt vom kompromisslosen Widerstand Jägerstätters gegen das Nazi-Regime und von der gleichzeitig tiefen Beziehung zu seiner Frau Franziska. Sie hatte die Haltung ihres Mannes mitgetragen und auch später nie Zweifel an der Richtigkeit seiner Entscheidung zugelassen.

Ein TV-Film aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung:

Judith Weissenböck) zeigt im Rahmen der ORF-"Kultur Matinee", warum sich Franz Jägerstätter damals zum Widerstand entschieden und welche Rolle dabei der Glaube gespielt hat. Er geht aber auch der Frage nach, warum der 2007 von der römisch-katholischen Kirche seliggesprochene Jägerstätter damals ein weitgehend unverstandener, oft kritisierter Außenseiter war - und heute für viele Menschen Vorbild und Held ist.

Zu sehen sind Ausschnitte aus der Haager Theater-Aufführung und Gespräche mit dem Intendanten und Hauptdarsteller Gregor Bloéb sowie weiteren Mitwirkenden. Dazu kommen auch Aufnahmen mit der erst im März 2013 verstorbenen Witwe Jägerstätters und weiteres historisches Bildmaterial.

