Rauch: Post für SPÖ-Vorsitzenden Faymann

Offener Brief an den SPÖ-Vorsitzenden - 50 Fragen zu Faymann- Steuern

Wien, 31. Juli 2013 (ÖVP-PD) Die Belastungsgrenze für Mittelstand und Familien ist erreicht. Während die ÖVP sich für eine Entlastung von Mittelstand und Familien einsetzt, kommen vonseiten der SPÖ immer neue Belastungsideen. Wie aber die neuen Steuern konkret aussehen sollen, verschweigt die SPÖ vehement, es bleibt bei Überschriften. "Mit 50 Fragen zu den Faymann-Steuern wollen wir Licht ins Dunkel der SPÖ-Belastungspläne bringen. Wenn die SPÖ es ehrlich meint, beantwortet sie die vielen offenen Fragen. Der Mittelstand und die Familien in Österreich sind stark verunsichert und verlangen Antworten. Als Anwalt der Steuerzahler und als jene Partei, die sich für Mittelstand und Familien einsetzt, fordert die ÖVP einen Offenbarungseid der SPÖ ein: Wen treffen die Faymann-Steuern wirklich?", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Im Folgenden finden Sie den Wortlaut des Briefes, der am Montag an SPÖ-Vorsitzenden Werner Faymann erging. ****

Sehr geehrter Herr SPÖ-Vorsitzender Werner Faymann!

Unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit versucht die SPÖ unter Ihrem Vorsitz auf das Eigentum der Menschen zuzugreifen. Doch die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher hat schon seit längerem erkannt, was Sie hinter diesem Wort verstecken: Eine Politik, die auf Feindbildern aufbaut und nur Neid und Missgunst sät. Am Ende ist keiner mehr sicher: Weder das vielzitierte Sparbuch der Oma, noch das Haus der Eltern.

Wiewohl zahlreiche Wirtschaftsforscher vor Substanzsteuern auf Eigentum warnen, ist die Wiedereinführung der alten Vermögenssteuer Ihr erklärtes Ziel. Dabei war die SPÖ unter vorherigen Vorsitzenden schon einmal klüger: Es waren SPÖ-Finanzminister Ferdinand Lacina und SPÖ-Bundeskanzler Franz Vranitzky, die die alte Vermögenssteuer aus standortpolitischen Gründen abgeschafft haben. In Frankreich gibt es noch eine Vermögenssteuer, und Frankreich fällt damit wirtschaftlich immer weiter zurück.

Auch aus verteilungspolitischer Sicht sind Vermögenssteuern nicht zielführend: Österreich ist bereits jetzt ein Land, das stark umverteilt. Wir haben eine der gleichmäßigsten Einkommensverteilungen in Europa. In den USA und Großbritannien, die Sie als Beispiele heranziehen, sind Einkommen wesentlich ungleicher verteilt. Mit Ihren Parolen streuen Sie den Menschen

Sand in die Augen.

Bis heute sind Ihre Steuerpläne nicht mehr als eine Überschrift. Offensichtlich wollen Sie der Bevölkerung die Katze im Sack verkaufen. Im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher, des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes fordern wir Sie auf, Licht ins Dunkel Ihrer Steuerpläne zu bringen. Beantworten Sie die 50 Fragen zu Ihren Steuerplänen. Die Österreicherinnen und Österreicher haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren.

Mit freundlichen Grüßen,

Mag. Hannes Rauch

Als Beilage wurden die 50 Fragen an Faymann beigefügt. Den Brief als Faksimile sowie den gesamten Fragenkatalog an SPÖ-Vorsitzenden Faymann finden Sie auf www.oevp.at

