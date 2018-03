In memoriam Peter Minich: "Melodie und Nostalgie - spezial" auf Radio Niederösterreich

Am Sonntag, 4. August 2013, 20.04 bis 21.00 Uhr

St. Pölten (OTS) - Peter Minich hat über Jahrzehnte das österreichische Musiktheater mitgeprägt - der in St. Pölten geborene Tenor hat an der Wiener Volksoper in mehr als 2.700 Vorstellungen Oper, Operette und Musical gesungen, er galt lange Zeit auch als "der" Prof. Higgins in "My Fair Lady", als "der" Eisenstein in der "Fledermaus" und als "der" Danilo in der "Lustigen Witwe".

In memoriam des am 29. Juli verstorbenen Publikumslieblings zeichnet ein "Melodie und Nostalgie - spezial" auf Radio Niederösterreich am Sonntag, 4. August ab 20.04 Uhr das Leben des Künstlers nach.

Zu hören sind einige der schönsten Aufnahmen aus der großen musikalischen Ära von Peter Minich. Und dazu gibt es auch Gesprächsausschnitte mit dem Künstler, dessen Bühnenkarriere als Schauspieler am Wiener Burgtheater und am Stadttheater St. Pölten begonnen hat, wo er von Marcel Prawy als Sänger entdeckt worden ist.

