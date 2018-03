Die richtigen Versicherungen für den Urlaub

Starker Anstieg bei Urlaubsreisen - Österreicher machten im Sommer 2012 um ein Drittel mehr Urlaube als noch vor zehn Jahren

Eine Reise-Checkliste hilft bei der Vorbereitung auf den Urlaub

Peter Eichler, Vorstand UNIQA Österreich, erklärt, welche Versicherungen für Auslandsreisen sinnvoll sind

UNIQA Reiseversicherung jetzt auch online abschließen

Die Anzahl der Sommerurlaube ist im vergangenen Jahr um ein Drittel gestiegen. In Summe wurden 6,6 Millionen Urlaubsreisen zwischen Juli und September 2012 verzeichnet, das geht aus einer aktuellen Erhebung der Statistik Austria hervor. Rund 3,7 Millionen Reisen davon führten die Österreicher ins Ausland. Zu den beliebtesten Zielen zählte Italien, gefolgt von Kroatien. Auch heuer ist die Urlaubssaison bereits voll angelaufen. Bevor es losgeht, sollte man sich allerdings speziell auf Auslandsreisen vorbereiten. Dazu zählt auch der richtige Versicherungsschutz.

Schließlich sind die Risiken, im Urlaub einen Unfall oder eine Krankheit zu erleiden, mindestens genauso groß, wie im Alltagsleben. Wer nicht vorsorgt, steht im Fall der Fälle vor der Frage: Wer übernimmt die Kosten etwaiger Spitalsaufenthalte oder möglicher Notfalltransporte, wenn wirklich etwas im Ausland passiert?

Dabei ist Vorsorgen denkbar einfach. Viele Assekuranzen bieten für den Urlaub Bündel-Versicherungen an. Peter Eichler, Vorstand UNIQA Österreich: "Bündel-Versicherungen decken eine ganze Palette an Risiken ab, die durch Krankheit oder Unfall auftreten können. Die Prämie fällt günstiger aus, als wenn Bausteine, wie etwa die Reisekostenstornoversicherung einzeln versichert werden." UNIQA bietet jetzt die Möglichkeit auch online abzuschließen.

Krank sein kann teuer werden - was zahlt der Staat, was bleibt privat?

Wer eine Reiseversicherung abschließt, hat vor allem bei Spitalsaufenthalten im Ausland einen entscheidenden Vorteil. Eichler: "Oft entsprechen die Krankenhausstandards einfach nicht denen, die wir in Österreich gewohnt sind." Wer bei UNIQA die "Urlaub & Entspannen" Versicherung abgeschlossen hat, kann sich in diesem Fall an die Assekuranz wenden, die dann alle weiteren Schritte einleitet. Das kann entweder ein Rücktransport für den Erkranken und die Angehörigen sein oder eine Verlegung in eine besser ausgestattete Klinik im Ausland. Eichler: "Sobald unsere Kunden vom Ausland anrufen, beraten wir uns mit dem Ärzteteam der Tyrolean Air Ambulance und entscheiden gemeinsam, was zu tun ist, damit der Patient bestmöglich versorgt wird." Voraussetzung ist immer, dass die Organisation über UNIQA läuft, "sonst gibt es nur eine limitierte Kostendeckung", erklärt Eichler.

Angebote von UNIQA für die Urlaubs-Versicherung

Die UNIQA Reise-Bündelversicherung kann im Internet unter

http://www.ots.at/redirect/uniqareiseversicherung

abgeschlossen werden, oder als Zahlschein-Versicherung. Dazu muss lediglich der Erlagschein ausgefüllt und einbezahlt werden. Der von der Bank abgestempelte Erlagschein oder das per E-Mail zugeschickte Pdf gilt als Polizze im Ausland. Bei UNIQA liegen die sogenannten Zahlscheinpolizzen namens "Urlaub & Entspannen" in den bundesweit 325 Servicestellen auf. Außerdem kann man die Zahlschein-Versicherung auch telefonisch unter 050677670 anfordern und kostenfrei zugeschickt bekommen.

UNIQA bietet die Reise-Bündelversicherung in einer Basisschutz-(ohne Reisestorno) und als Vollschutzvariante (mit Reisestorno) an. Der Basisschutz beinhaltet eine Auslandsreise-Krankenversicherung (voller Kostenersatz bis 225.000 Euro für stationäre Heilbehandlungen einschließlich Krankentransporte), eine extra Reisestornokosten-, eine Reisegepäck- (bis maximal 2.180 Euro), Unfall- (37.500 Euro ab einer 50-prozentigen Dauerinvalidität) sowie Haftpflichtversicherung (Versicherungssumme maximal 363.364 Euro) sowie eine Absicherung für zusätzliche Anreisekosten.

Der Vollschutz inkludiert, zu den bereits in der Basisdeckung erwähnten Bausteinen, als Zusatz eine Reisestornokostenversicherung, die nach Krankheit oder Unfall die Stornogebühren für den Urlaub, je nach Tarif von 1.200 bis zu maximal 7.400 Euro übernimmt. "Urlaub & Entspannen" kann entweder für einzelne Personen oder für eine Familie abgeschlossen werden.

Prämie-Basisschutz (ohne Reisestorno):

Europa: Prämie pro Person für einen Zeitraum von zehn Tagen 25,50 Euro (Familie: 54 Euro). Für 17 Tage 29,50 Euro (Familie: 62 Euro) und für 31 Tage 35 Euro (Familie: 73 Euro).

Weltweit: Prämie pro Person für einen Zeitraum von zehn Tagen 41,50 Euro (Familie: 86 Euro). Für 17 Tage 45,50 Euro (Familie: 94 Euro) und für 31 Tage 51,50 Euro(Familie: 106 Euro) .

Prämie-Vollschutz (mit Reisestorno):

Europa: Prämie pro Person für einen Zeitraum von 31 Tagen abhängig von der Höhe der Versicherungssumme, die für die Reisekostenstornoversicherung zur Verfügung stehen soll, zwischen 30,50 Euro (Familien: 64 Euro) und 63,50 Euro (Familien: 130 Euro).

Weltweit: Prämie pro Person für einen Zeitraum von 31 Tagen abhängig von der Höhe der Versicherungssumme, die für die Reisekostenstornoversicherung zur Verfügung stehen soll, zwischen 52 Euro (Familien: 107 Euro) und 83,50 Euro (Familien: 170 Euro).

UNIQA-Reise-Checkliste:

- Ablaufdatum Reisepass: Prüfen Sie die Einreisebestimmungen des Urlaubslandes. Es gibt oft Zeitspannen für die der Reisepass noch gültig sein muss, um in das Land einreisen zu können. Elektronische Sicherheitskopie: Scannen Sie wichtige Unterlagen wie etwa den Reisepass und Tickets ein und schicken Sie sich die Dokumente via E-Mail.

- E-Card: Nehmen Sie entweder einen Auslandskrankenschein oder die E-Card mit. Die Rückseite gilt in Europa als Nachweis dafür, dass Sie krankenversichert sind.

- Reiseapotheke: Lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt eine Reiseapotheke zusammenstellen.

- Zahnarzt und Impfungen: Denken Sie daran, Arztbesuche, die sie schon länger aufgeschoben haben, noch vor Urlaubsantritt zu erledigen. Wenn für das Urlaubsland spezielle Impfungen erforderlich sind, genügend Vorlaufzeit einplanen.

- Zeitungsabo: Wenn Sie Ihr Zeitungsabo für die Dauer des Urlaubs ruhend stellen, spart das zusätzlich Kosten.

- Facebook: Unterlassen Sie Postings, die Einbrecher darauf hinweisen, dass Sie auf Urlaub sind.

- Grüne Versicherungskarte: Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, denken Sie rechtzeitig an die grüne Versicherungskarte. Dieses internationale Dokument gilt im Ausland als Bestätigung für eine vorhandene Kfz-Haftpflichtversicherung.

UNIQA Österreich

Die 5.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 2,4 Millionen Kunden mit rund 6,3 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und 325 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreicht 2012 einen Marktanteil von 14,4 Prozent und ist damit die größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist - laut unabhängigen Untersuchungen - seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.

UNIQA Insurance Group AG

Die UNIQA Insurance Group AG ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). 22.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 20 Ländern 8,7 Millionen Kunden. Mit UNIQA und Raiffeisen Versicherung besitzen wir zwei starke Marken, die uns eine sehr gute Basis für unser weiteres Wachstum bieten. In Österreich sind wir mit einem Marktanteil von rund 22 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der CEE sind wir in 16 Ländern zu Hause:

Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in Italien, der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Insurance Group AG.

