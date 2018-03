VP-Juraczka ad Häupl: Sympathien für Rechtsauffassung des Koalitionspartners?

Wien (OTS) - "Nach Tagen lautstarken Schweigens der SPÖ-Spitze ist es Zeit endlich Farbe zu bekennen", fordert der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka und formuliert drei konkrete Fragen an Bürgermeister Michael Häupl:

1) Halten auch Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, das Einhalten letztinstanzlicher Urteile unabhängiger Gerichte für "moralische Verwahrlosung"?

2) Bezeichnen auch Sie das Vorgehen der Wiener Polizei als "zynisch"?

3) Teilen Sie die Aussagen Ihres Kurzzeit SP-Klubobmanns Siegi Lindenmayr, der Eva Glawischnig auf social media explizit zu ihren unqualifizierten Aussagen gratuliert hat?

Manfred Juraczka: "Für uns stellt sich die Frage, ob eine Partei, die den Rechtsstaat unterwandern möchte, auch nur in der Nähe der Regierungsfähigkeit agiert. Und wenn die Grünen so gerne von Moral sprechen, dann sollten sie in Wien endlich ihr vor mittlerweile 1180 (!) Tagen gegebenes Wahlversprechen eines fairen Wahlrechts umsetzen und direkte Demokratie zulassen anstatt sie permanent zu verhindern."

