FPÖ-Neubauer/Gartelgruber: NEIN zur früheren Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters für Frauen!

Wien (OTS) - "Im Gegensatz zu politischen Mitbewerben vertritt die FPÖ ihre Position gleichermaßen vor wie nach der Wahl. Dies gilt auch in der aktuellen, medialen unappetitlichen Debatte über eine frühere Angleichung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters der Frauen an das der Männer", stellte heute der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer fest.

Während andere dieses sensible Thema nur als Wahlkampfpropaganda benutzen, um die Stimmen der Frauen zu gewinnen und nach der Wahl zur Tagesordnung überzugehen, bekräftigt Neubauer seine Forderung, dass es mit der FPÖ die Angleichung ab 2014 definitiv nicht geben wird.

"Ganz abgesehen davon, dass man damit wiederum massiv in die Lebensplanung der betroffenen Frauen eingreift, muss zuerst eine Verbesserung der Gesamtsituation für Frauen in Österreich in Angriff genommen werden. Dazu gehören die volle Anrechnung von Kindererziehungszeiten mit vier Jahren pro Kind, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und gleiche Kollektivverträge für Männer und Frauen in allen Branchen. Außerdem sind die benötigten Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmer weder für Frauen noch für Männer vorhanden", so Neubauer. Die freiheitliche Frauensprecherin NAbg. Carmen Gartelgruber kritisiert, dass es auch vor allem Frauen sind, die zusätzlich mit der häuslichen und unentgeltlichen Pflege von Angehörigen belastet sind und hier Großartiges leisten.

Die Bundesregierung ist gefordert, dort wo es im österreichischen Pensionssystem tatsächlich krankt, endlich die nötigen Reformen einzuleiten, wie etwa bei der Harmonisierung der Systeme und den Pensionsprivilegien im staatsnahen Bereich. Besonders die SPÖ möge ihren Wiener Bürgermeister Häupl auffordern, bei den Wiener Beamten, die immer noch mit durchschnittlich 52 Jahren in Pension gehen, für Harmonisierung zu sorgen. Dann wäre unser Pensionssystem auch weiterhin leist- und finanzierbar.

"Die FPÖ unter Bundesparteiobmann NAbg. Heinz-Christian Strache wird in jedem Fall vor der Wahl nichts versprechen, was sie nach der Wahl nicht halten kann", so Neubauer und Gartelgruber abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at