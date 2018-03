Integrationshaus: Stopp der Abschiebungen nach Pakistan

Wien (OTS) - Seit Monaten kursiert in Kreisen der pakistanischen Gemeinschaft und der im Bereich des Asyl- und Fremdenrechts tätigen NGOs das Gerücht um ein Abkommen zwischen pakistanischem und österreichischem Staat, welches es ermöglichen soll, in Österreich illegal aufhältige pakistanische StaatsbürgerInnen nach Pakistan abzuschieben. Dieses Gerücht scheint durch die Vorkommnisse der letzten Tage bestätigt. Abschiebungen von Personen, die ein rechtskräftig abgeschlossenes Asylverfahren haben, sind Teil des Asylsystems, doch setzt dies voraus, dass die Schutzsuchenden im Verfahren die Möglichkeit hatten sämtliche Fluchtgründe vorzubringen und ihre Situation im Hinblick auf die aktuelle Lage im Land geprüft wird. Dieses Recht umschließt insbesondere, dass Asylsuchende während einer mündlichen Verhandlung die Glaubwürdigkeit ihres Vorbringens vor einer/m RichterIn darlegen kann. Dieses von der Grundrechtecharta in Verbindung mit der Europäischen Menschenrechtskonvention verfassungsrechtlich gewährleistete Recht wird vielen AsylwerberInnen nicht gewährt. Gerade bei Asylanträgen von pakistanischen Schutzsuchenden wird nur in der Minderzahl eine mündliche Verhandlung durchgeführt.

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Sicherheitslage in Pakistan nicht nachvollziehbar. "Wir fordern daher, den sofortigen Stopp der Abschiebungen nach Pakistan und eine Überprüfung der Fluchtvorbringen der von Abschiebung bedrohten Personen im Rahmen eines fairen Verfahrens und im Hinblick auf die derzeitige Sicherheitslage in Pakistan!", fordert Eraslan-Weninger, Geschäftsführerin des Integrationshauses.

Das österreichische Außenministerium warnt vor extremen Terrorismus und terroristischen Anschlägen, Medien berichten stets über die desaströse Sicherheitslage im Land. Terroranschläge gegen schiitische Glaubensangehörige nahmen in den letzten Monaten massiv zu, die Taliban setzen auf grausame Gewalttaten um ihre strengen Glaubensgrundsätze in der Bevölkerung zu etablieren. So haben die pakistanischen Taliban in den Wochen vor den im Mai 2013 stattfindenden Wahlen fast täglich tödliche Anschläge auf KandidatInnen und politische Versammlungen verübt. Am 30.07.2013 kam es zum Sturm auf ein Gefängnis, wobei 250 Insassen durch die Taliban befreit wurden. Es handelt sich um einen Staat, der durch seine ethnischen und religiösen Konflikte gespalten ist und nicht in der Lage ist, seine StaatsbürgerInnen zu schützen. Diesen Schutz muss somit im Falle der Bedrohung des Lebens der/s AsylwerbersIn und entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention sowie der Europäischen Menschenrechtskonvention der österreichische Staat übernehmen. "Um dies zu prüfen, bedarf es ordentlicher Verfahren, das heißt Zeit sich mit dem Vorbringen der/des Asylsuchenden und der Situation im Land auseinanderzusetzen. Dieses Recht kam den von Abschiebung bedrohten pakistanischen Asylsuchenden nicht zu. Durch die Missachtung ihrer verfassungsrechtlich geschützten Rechte setzt man das Leben der Menschen aufs Spiel", kritisiert Lioba Kasper, Leiterin der Rechtsberatung im Integrationshaus.

"Setzen Sie mit uns ein Zeichen gegen die unmenschliche Abschiebung von Flüchtlingen nach Pakistan. Unterschreiben Sie unsere gemeinsame Petition "Gegen Unmenschlichkeit", die sich für eine menschlichere Flüchtlingspolitik stark macht und leiten Sie den Aufruf weiter!", so Eraslan-Weninger abschließend.

http://gegen-unmenschlichkeit.at/

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Lioba Kasper

Fachbereichsleiterin Rechtsberatung

Verein Projekt Integrationshaus

Schweidlgasse 38/Top 1, A-1020 Wien

Tel: +43-1-33 44 592/24

Mobil: +43-699 15 16 10 46

Email: l.kasper @ integrationshaus.at



Nikolaus Heinelt

Öffentlichkeitsarbeit

Verein "Projekt Integrationshaus"

1020 Wien, Engerthstraße 163

Phone +43/1/212 35 20-66

mailto: n.heinelt @ integrationshaus.at