AK 2: Was Urlauber auf die Palme brachte - Ärger mit den Flügen

AK gibt Tipps, wenn der Urlaub ein Reinfall war

Wien (OTS) - Andere Flugzeiten als gebucht - Familie L. stellte sich auf die Füße und bekam den gebuchten Flug. Ein vorverlegter Rückflug, den Herr Z. verpasste, weil eine SMS nicht zum Entziffern war. Für den Ersatzflug musste er teuer draufzahlen. Die AK gibt Tipps, was KonsumentInnen nach einem verpatzten Urlaub tun können.

Geänderte Flugzeiten waren gar nicht geändert: Herr und Frau L. planten schon frühzeitig ihren Urlaub nach Mallorca. Sie konnten sich nicht nur einen guten Preis, sondern auch eine gute Flugzeit sichern - 11.00 Uhr vormittags. Drei Monate vor der Abreise kam eine überraschende Nachricht über eine geänderte Flugzeit. Der Flieger sollte schon um 5.00 Uhr abheben. Familie L. wollte das nicht so einfach hinnehmen. Sie suchten Rat bei der AK. Es stellte sich heraus: Der ursprünglich gebuchte Flug war nach wie vor im Flugplan. Aufgrund der AK Auskunft wiesen sie die Fluglinie hin, dass gar keine Flugzeitenverschiebung stattgefunden hätte und bestanden auf dem von ihnen gebuchten und noch immer angebotenen Flug. Und siehe da -plötzlich war alles kein Problem!

Unleserliche SMS-Info über vorverlegten Flug, für Ersatzflug teuer aufgezahlt: Herr Z. buchte über eine Schweizer Buchungsplattform für sich und seinen Sohn Flüge von Wien nach Barcelona und zurück. Ein Fußballspiel am Sonntag war der Anlass für den Wochenendtrip. Der Hinflug klappte reibungslos. Als sie ihren Rückflug am Montag antreten wollten, wurde ihnen erklärt, der Flug wäre vorverlegt worden und hätte schon am Sonntag stattgefunden. Herr Z. wäre mit einer SMS mehrere Monate vor der Abreise verständigt worden. Tatsächlich hatte er eine SMS erhalten, aber mit lauter nicht entzif-ferbaren Sonderzeichen. Herr Z. musste Ersatzflüge um 398 Euro kaufen. Die Buchungsplattform weigerte sich, den Schaden zu ersetzen. Die AK intervenierte. Daraufhin verwies die Plattform auf eine angebliche Änderungs-E-Mail zusätzlich zur SMS. Sie war bei Herrn Z. nie eingelangt. Die letzte Möglichkeit ist nun, die Plattform zu klagen.

Ihr Urlaub war getrübt - was Sie tun können:

+ Machen Sie nach der Rückkehr Ihre Ansprüche mit einem eingeschriebenen Brief geltend. Ein Musterbrief ist auf der AK Homepage: www.arbeiterkammer.at

+ Lassen Sie sich bei Ihren berechtigten Beschwerden nicht mit Gutscheinen abspeisen. Eine Preisminderung ist in bar zu gewähren. Orientierung bei Pauschalreisen bietet die "Frankfurter Tabelle". Sie finden sie im Web unter www.arbeiterkammer.at.

+ Schadenersatz für entgangene Urlaubsfreude ist möglich. Voraussetzung: zumindest erhebliche vom Reiseveranstalter verschuldete Mängel.

+ Für den nächsten Urlaub: Beanstanden Sie Reisemängel vor Ort. Dokumentieren Sie die Mängel, damit Sie Beweise haben - Fotos, Zeugen, Videos.

