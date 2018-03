Team Stronach für Kärnten legt Wahlkampfkosten vollständig offen

Kärntens Bevölkerung hat Anrecht auf Wahrheit und Transparenz - auch ausgegebene Minibeträge des Team Stronach sind lückenlos einsehbar

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Seit Wochen wird in Kärnten über skandalöse Abrechnungsmethoden in Bezug auf die Wahlkampfkosten der Landtagswahl im März 2013 diskutiert. "Die Bürgerinnen und Bürger haben es satt von den Politikern angelogen zu werden. Tricksereien und Undurchsichtigkeiten haben scheinbar nur in unserer Bewegung keinen Platz", sagt der Landesparteiobmann des Team Stronach für Kärnten, Landesrat Gerhard Köfer. Daher wurde vom Kärntner Stronach-Team veranlasst, dass sämtliche eigenen Abrechnungen und Saldenlisten - auch wenn es nur Kleinbeträge betrifft - online gestellt werden: "Auf http://kaernten.teamstronach.at/de/news sind ab sofort alle Zahlen vorfügbar, die in einem Zusammenhang mit unserem Landtagswahlkampf stehen. Die Kärntnerinnen und Kärntner können sich damit selbst ein Bild über unsere Ausgaben machen", so Köfer, der ergänzt, dass das Team Stronach - ohne jeglichen Druck -bereits vor Wochen der Finanzabteilung des Landes eine vollständige und vor allem lückenlose Aufstellung der Wahlkampfkosten abgeliefert hat.

Das Team Stronach nimmt mit diesen gesetzten Maßnahmen eine Vorreiterrolle ein, denn die Bewegung setzt damit als erste Landtagspartei den mutigen Schritt wirklich alle Summen und Abrechnungen zu veröffentlich. "Die Grünen haben beispielsweise ausschließlich eine Kostenaufstellung, im Umfang einer DIN A4-Seite, ins Netz gestellt. Damit wird dem Anspruch der Grünen nach vollkommender Transparenz nicht im geringsten Rechnung getragen", kritisiert Köfer, der alle Parteichefs einlädt, dem Beispiel des Team Stronach zu folgen: "Wenn die Kärntner Altparteien nicht den letzten Funken Vertrauen der Bevölkerung verlieren möchten, müssen sie jetzt endlich Mut zur Wahrheit beweisen. Nur so können die Parteienvertreter auch einem Generalverdacht, etwas vertuschen zu wollen, wirksam und nachhaltig entgegentreten", schließt Köfer.

